Андрей Малахов попал в скандал с детьми

 (3)
Dni.ru
суббота, 14 января 2017 г. 13:32
Телеведущий был вынужден откупаться апельсинами. Причем произошло все в Кремле!
© RIA/Scanpix

Четыре тысячи талантливых детей со всей страны приехали в Москву, чтобы получить дипломы премии Art-premium People Awards. Приехали за свой счет, хотя билет в столицу из того же Владивостока стоит 32 тысячи рублей. За свой же счет жили в гостинице. Но ради возможности выйти на сцену Кремля что не сделаешь! Правда, билеты туда тоже были не бесплатные – иные родители заплатили по 2500 рублей.

В Кремлевский дворец юных артистов пригласили к 11 утра, чтобы провести репетицию, а в 16.30 устроить церемонию награждения. То, что многих не оказалось в списках и не был решен вопрос с питанием юных артистов, оказалось ерундой в сравнении с тем, что случилось дальше.

Церемония награждения не началась в положенное время. Прошло полчаса, час, два. Детям показывали мультики на экране, а организаторы премии перестали выходить на связь. Тут терпение лопнуло. Зрители стали скандировать: "Позор, позор! Мошенники! Верните деньги!".

На сцену вышел телеведущий Андрей Малахов и стал пытаться успокоить зал: "Я сам, как и вы, здесь приглашенный гость и не понимаю, что происходит. Могу провести сейчас свой творческий вечер, спеть, сплясать, устроить фотосессию, дать автографы".

Его окружила толпа возмущенных родителей и художественных руководителей, пытающихся объяснить, что дети голодные, что у них вечером поезд или самолет, что они все ждут обещанного награждения. Малахов в ответ на это принес из гримерной десять апельсинов и стал раздавать их.

На помощь пришел режиссер программы – он предложил родителям сесть за стол переговоров и начать концерт, который был запланирован после несостоявшейся церемонии. Мол, награждение пока провести невозможно – нет дипломов. Многие зрители решили, что это просто насмешка и покинули зал. Они посчитали себя обманутыми и предпочли не видеть и не слышать заявленных в концерте Бедроса Киркорова, Викторию и Антона Макарских и Митю Фомина.

Dni.ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Знаменитости

Андрей Малахов попал в скандал с детьми (3)

Андрей Малахов попал в скандал с детьми
Телеведущий был вынужден откупаться апельсинами. Причем произошло все в Кремле!

Эрнст сравнил Пугачеву с традиционным салатом оливье (8)

Эрнст сравнил Пугачеву с традиционным салатом оливье
Генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст объяснил, почему Алла Пугачева неизменно царствует на новогодних огоньках. Он сравнил ее с традиционным салатом оливье, без которого сложно представить себе праздник.

Старики-разбойники: Полная хронология громкого ограбления Ким Кардашьян (1)

Kim Kardashian
В Париже 9 января арестовали 17 подозреваемых в причастности к ограблению американской телезвезды Ким Кардашьян. Оказалось, что костяк банды составляли опытные преступники пенсионного возраста — многим было за шестьдесят.

Музыкальный критик раскритиковал Аллегрову и Ротару (13)

Музыкальный критик раскритиковал Аллегрову и Ротару
Музыкальный критик Сергей Соседов прошелся по главным пенсионеркам российского шоу-бизнеса. Он считает, что они давно уже далеки от творчества.

Елена Малышева призналась, что колет себе ботокс (19)

Елена Малышева призналась, что колет себе ботокс
Известная телеведущая Елена Малышева тщательно следит за своей внешностью и фигурой. Несмотря на напряженный график работы, знаменитость старается контролировать рацион, исключая из него вредные продукты. К тому же, женщина активно борется с признаками старения. Для этого Малышева регулярно посещает косметолога. Елена Васильевна не скрывает, что не раз делала уколы красоты, чтобы разгладить морщины, пишет Starhit.
Facebook друзья
Rambler's Top100