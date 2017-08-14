Андрей Малахов подтвердил, что скоро станет отцом

Российский телеведущий, чей уход из эфира Первого канала стал одной из топовых новостей прошлой недели, подтвердил изданию StarHit, что его супруга Наталья ждет первенца.

Среди причин ухода Малахова из ток-шоу "Пусть говорят" назывались разные - от нежелания ведущего делать больше политических программ по требованию руководства до намерения уйти в декретный отпуск. При этом ни представители Первого канала, ни сам Малахов ситуацию не комментировали.

На данный момент уже известно, что телеведущий уступит свое место Дмитрию Борисову - ведущему новостных программ. Сам же он в ближайшее время намерен находиться рядом с беременной женой. Об этом Малахов сообщил в своей регулярной колонке изданию StarHit, в котором является главным редактором бумажной версии.

"Спешу обрадовать добрых граждан и тех, кто в течение шести лет нашего брака атаковывал мою жену бесцере­монными расспросами о перинатальной ситуации в семье. Да, мы с Наташей ждем первенца! Пока не знаю, пойду ли я по стопам гендиректора Новосибир­ского театра оперы и балета Владими­ра Кехмана, который после рождения четвертого ребенка решил уйти в дек­ретный отпуск аж на три года, или буду действовать по укороченному вариан­ту, как принц Уильям с Криштиану Ро­налду, которые посвятили уходу за своими малышами чуть меньше времени", — написал Андрей Малахов.