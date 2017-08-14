Андрей Малахов подтвердил, что скоро станет отцом

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SHOWTIME!
понедельник, 14 августа 2017 г. 13:44
Российский телеведущий, чей уход из эфира Первого канала стал одной из топовых новостей прошлой недели, подтвердил изданию StarHit, что его супруга Наталья ждет первенца.
© RIA/Scanpix

Среди причин ухода Малахова из ток-шоу "Пусть говорят" назывались разные - от нежелания ведущего делать больше политических программ по требованию руководства до намерения уйти в декретный отпуск. При этом ни представители Первого канала, ни сам Малахов ситуацию не комментировали.

На данный момент уже известно, что телеведущий уступит свое место Дмитрию Борисову - ведущему новостных программ. Сам же он в ближайшее время намерен находиться рядом с беременной женой. Об этом Малахов сообщил в своей регулярной колонке изданию StarHit, в котором является главным редактором бумажной версии.

"Спешу обрадовать добрых граждан и тех, кто в течение шести лет нашего брака атаковывал мою жену бесцере­монными расспросами о перинатальной ситуации в семье. Да, мы с Наташей ждем первенца! Пока не знаю, пойду ли я по стопам гендиректора Новосибир­ского театра оперы и балета Владими­ра Кехмана, который после рождения четвертого ребенка решил уйти в дек­ретный отпуск аж на три года, или буду действовать по укороченному вариан­ту, как принц Уильям с Криштиану Ро­налду, которые посвятили уходу за своими малышами чуть меньше времени", — написал Андрей Малахов.

SHOWTIME!
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