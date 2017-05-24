Андрей Данилко рассказал об одиночестве

Украинский актер Андрей Данилко, полюбившийся зрителям в образе искрометной Верки Сердючки, рассказал о своей болезни, из-за которой он живет один и не заводит семью. А еще востребованный шоумен признался, что периодически ездит на заработки в Россию.

Данилко дал откровенное интервью о своей личной жизни. Некоторые слова артиста огорчили его поклонников. Например, тот факт, что у 43-летнего Андрея до сих пор нет семьи. Он дал понять, что это связано с его болезнью.

"У меня есть домохозяйка, но она занимается уборкой, стиркой, но не готовкой. Я предпочитаю это делать сам, ведь я живу один. Мне с самим собой не скучно и есть чем заняться – смотрю какие-то программы, слушаю аудиокниги", – рассказал о своих привычках склонный к одиночеству артист.

Исполнитель роли Верки Сердючки не переносит других людей рядом с ним. "Пришел такой возраст, когда не хочется семьи вообще. Мне хотелось семьи, когда было 22 года. А потом с годами все меньше и меньше, а сейчас вообще не хочется. Мне надо быть одному и иметь свою закрытую территорию. Думаю, это связано с перенасыщением общения с людьми. Когда собирается больше трех человек, меня начинает напрягать ситуация", – объяснил свою замкнутость Данилко.

1999 год

A post shared by VERKA SERDUCHKA OFFICIAL (@v_serduchka) on Dec 12, 2016 at 11:19am PST







Эта проблема уже сказалась на здоровье Андрея. "Когда я недавно был на телеинтервью и там было много людей, у меня вся спина была мокрая, – вспоминает актер. – Почему я, если летаю, то пользуюсь VIP, хотя это стоит денег. Только из-за того, чтобы не пересекаться с большим количеством людей".

Исполнитель уверен, что у него непростой случай. "Это уже болезнь, – считает Данилко. – Могут и не узнавать, но только я вижу людей, у меня включается в голове, что сейчас меня могут узнать. Но это я заработал в те годы, когда было очень много выступлений".

Андрей вспомнил случай во Львове, испугавший его до глубины души. "На меня побежал весь цирк, и я убегал по какой-то лестнице. Меня тогда закрыли в медпункте, и я сидел в ужасе. Потом меня вывели через черный ход, положили в машину, и я лег на пол, чтобы меня не видели. По сути, мы были тогда еще детьми, нам было по 18 лет. Мы давали по 3–4 концерта в день. Но это была не надуманная популярность", – цитирует артиста, решившегося рассказать о своих фобиях, украинский сайт "Вести".

Оставаться на плаву Верке Сердючке помогают корпоративы в России. "Я давно уже ничего не боюсь, потому что я битый-перебитый. Меня то сжигали, то запрещали, то яйца кидали, то письма президенту писали, чтобы меня запретить. Когда я видел по телевидению кадры сжигания чучела Сердючки, я понимал, что это пиар тех людей, которые это делали, но они не понимали, что за этим стоит живой человек. На меня это подействовало очень сильно. Депрессии по этому поводу у меня не было, но был нервный срыв, который выражался в абсолютном спокойствии", – отметил Данилко.

Заказов из России с некоторых пор стало меньше. "Кто там гуляет? Гуляют наши же, которые там живут и работают. Мы все время там выступаем в национальных костюмах и поем "Червону руту". А была история, когда события только начались и на вечеринке гуляли российские политики – напряженка такая была, что воздух раскалился. Мы выходим в украинских национальных костюмах – и тут заиграл гимн Украины. И они все встали. А потом побежали к нам и начали рассказывать: да я из Тернополя и в таком духе... Я был под сильным впечатлением, – растроганно заявил Андрей. – Потом нас перестали приглашать. Но позже это возобновилось – чаще всего это какие-то юбилеи и свадьбы. В таких случаях муж обязательно из Украины, а жена – русская".