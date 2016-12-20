Андреа Бочелли отказался выступать на инаугурации Трампа

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NEWSru.com
вторник, 20 декабря 2016 г. 15:52
Известный итальянский тенор Андреа Бочелли не будет выступать на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа из-за негативной реакции соцсетей на информацию о его намерениях, передает Page Six.
Andrea Bocelli
© Asmeninio archyvo nuotr.

После того как в прессе были опубликованы сообщения о том, что Бочелли может принять участие в инаугурации миллиардера, в соцсетях появились призывы объявить бойкот певцу.

Один источник сообщил, что на Бочелли подействовала критика. По версии другого собеседника агентства, Трамп сам предложил певцу отказаться от идеи из-за негативной реакции интернет-общественности.

Ранее сообщалось, что 16-летняя звезда шоу "Америка ищет таланты" Джеки Иванко споет национальный гимн на инаугурации Трампа. Жительница штата Пенсильвания прославилась в возрасте 10 лет, когда приняла участие в конкурсе.

Инаугурация Дональда Трампа пройдет 20 января 2017 года.

Андреа Бочелли - всемирно известный певец. Родился в Тоскане. С детства играл на фортепиано, флейте и саксофоне. В 12 лет полностью ослеп. После успешного дебюта на фестивале в Сан-Ремо его пригласил для участия в совместной программе Лучано Паваротти. Альбомы певца несколько раз становились платиновыми.

NEWSru.com
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