Андреа Бочелли отказался выступать на инаугурации Трампа

Известный итальянский тенор Андреа Бочелли не будет выступать на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа из-за негативной реакции соцсетей на информацию о его намерениях, передает Page Six.

После того как в прессе были опубликованы сообщения о том, что Бочелли может принять участие в инаугурации миллиардера, в соцсетях появились призывы объявить бойкот певцу.

Один источник сообщил, что на Бочелли подействовала критика. По версии другого собеседника агентства, Трамп сам предложил певцу отказаться от идеи из-за негативной реакции интернет-общественности.

Ранее сообщалось, что 16-летняя звезда шоу "Америка ищет таланты" Джеки Иванко споет национальный гимн на инаугурации Трампа. Жительница штата Пенсильвания прославилась в возрасте 10 лет, когда приняла участие в конкурсе.

Инаугурация Дональда Трампа пройдет 20 января 2017 года.

Андреа Бочелли - всемирно известный певец. Родился в Тоскане. С детства играл на фортепиано, флейте и саксофоне. В 12 лет полностью ослеп. После успешного дебюта на фестивале в Сан-Ремо его пригласил для участия в совместной программе Лучано Паваротти. Альбомы певца несколько раз становились платиновыми.