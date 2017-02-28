Анастасия Задорожная удивила беременным животом

Один из последних сюжетов заставил поклонников Задорожной очень сильно удивиться, ведь в кадре они увидели Анастасию в просторном платье с драпировкой, которая не смогла скрыть беременного живота артистки. Причем, он у Насти не просто большой, а уже опустившийся вниз, что бывает у будущих мам уже в самый канун родов. Еще больше озадачил подписчиков тот факт, что ведет себя Анастасия вовсе не так, как положено женщинам в ее положении. Звезда лихо отплясывает, причем животу в ее танцах отводится центральная роль.

“Как разбудить себя и подготовить к двенадцати часовой смене после почти бессонной ночи в поезде? Легко!” — прокомментировала Анастасия Задорожная свой зажигательный танец.

A post shared by Настя Задорожная (@stasya_ru) on Feb 26, 2017 at 5:12am PST

Не все подписчики Задорожной сумели оценить ее чувство юмора. В комментариях артистку на полном серьезе спрашивают, не беременна ли она. Но большинство поклонников все же поняли, что Анастасия так изящно пошутила, и поблагодарили ее за удовольствие, которое доставил им просмотр позитивного ролика. “Ты беременна?”, “Настя, вы ждете малыша?”, “Настюха, ты что? Когда успела?”, “Это после поезда так расперло? Тебе идет”, “Генеральная репетиция?”, “Убила! Давно так не смеялся”, “Вот что от поездов бывает, летайте самолетами”, “А если что, тогда уж не попрыгаешь”, “Без последствий поездка не прошла”, — веселятся под зажигательным видео Анастасии Задорожной ее фанаты.

Напомним, публика узнала об Анастасии Задорожной после роли Анжелики, которую она сыграла в подростковой картине “Простые истины”. Однако настоящую популярность ей принес молодежный сериал “Клуб”, где девушка прослыла не только как талантливая актриса, но и как певица. Сейчас артистка снимается в кино, а также записывает новые песни и выпускает клипы. Несмотря на творческий успех, она не торопится устраивать личную жизнь и выходить замуж. Она берет пример со своей мамы, которая после смерти супруга не стала торопиться с поиском нового претендента на ее руку и сердце.