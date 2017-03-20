Анастасия Волочкова хочет родить сына

 (1)
SHOWTIME!
понедельник, 20 марта 2017 г. 17:01
На днях в профиле российской балерины Анастасии Волочковой в Instagram появилась запись, смутившая поклонников артистки.
© Instagram nuotr.

Волочкова опубликовала снимок с детьми своей подруги, сама она держит на руках одного из них - младшего. В подписи к фотографии балерина написала, что хоть и является крестной матерью единственной среди детей подруги девочки, на руки взяла мальчика, так как хочет родить мальчика.

Часть подписчиков предположили, что Волочкова ждет ребенка и начали ее поздравлять. Другие же нашли в этом повод позубоскалить, указав Волочковой на ее возраст и отсутствие мужа.

Напомним, у 41-летней Волочковой есть 11-летняя дочь Ариадна от отношений с бизнесменом Игорем Вдовиным.

Я и 6 детей моей подруги Жени @mashko_evgenia 🌹 Единственная девочка-моя крестница Ева-Мария. Но на руки Женя дала мне Елисея, потому что родить я хочу сына. #волочкова

A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on Mar 18, 2017 at 11:55am PDT

SHOWTIME!
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Знаменитости

Анастасия Волочкова хочет родить сына (1)

Анастасия Волочкова хочет родить сына
На днях в профиле российской балерины Анастасии Волочковой в Instagram появилась запись, смутившая поклонников артистки.

Джигурда после развода: Лучше бы я умер (4)

Джигурда после развода: Лучше бы я умер
Недолго мучились журналисты и поклонники Никиты Джигурды, пытаясь выяснить, куда он пропал. После шквала тревожных сообщений в СМИ представитель актера рассказала, что он закрылся дома, где тяжело переживает развод.

Маша Распутина устроила скандал на бесплатном концерте (10)

Маша Распутина устроила скандал на бесплатном концерте
Некогда популярная певица Маша Распутина устроила скандал во время бесплатного концерта в Санкт-Петербурге. Жители Северной столицы были неприятно удивлены хамским поведением поп-звезды из прошлого века.

В США в возрасте 90 лет скончался легендарный рокер Чак Берри (2)

Chuck Berry
Чак Берри был одним из основателей современного рока. Написанные им песни повлияли на The Beatles и The Rolling Stones. Он продолжал заниматься музыкой до последних дней жизни.

Шарапова выпила в прошлом году рекордное количество алкоголя (2)

Marija Šarapova
Российская теннисистка Мария Шарапова, отбывающая дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, призналась, что за время вынужденного простоя употребляла гораздо чаще алкоголь, чем обычно.
Facebook друзья
Rambler's Top100