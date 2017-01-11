Алла Пугачева посмеялась над недовольными новогодним телешоу

В частности, возмущение содержанием праздничных программ высказал продюсер Максим Фадеев. А житель Ростова-на-Дону Вадим Манукян разместил в Сети петицию с просьбой изменить новогодние шоу. "Поверьте, мало кому понравилось находиться за столом "В гостях у Примадонны", - написал он. Позднее автор петиции пояснил, что его неверно поняли, и он не просил убрать из эфира Пугачеву.
Тем не менее, в соцсетях уже началась кампания в поддержку певицы. За нее заступились коллеги по цеху Игорь Николаев и Александр Буйнов, не остался в стороне и продюсер Иосиф Пригожин: "Если руководство "Первого канала" приняло решение, что у них является ключевым артистом Алла Пугачева – значит, это решение "Первого канала". Оно обсуждению не подлежит. Можно сказать, что все надоели. Говоря о Пугачевой, они говорят обо всех остальных, кто постоянно присутствует на экране. Давайте попросим показывать незнакомые лица. И кто будет это смотреть? Есть определенный статус, если Пугачева есть, это считается знаком качества, значит, все хорошо".
Отреагировала на критику и сама Алла Пугачева, назвавшая недовольных новогодними передачами злопыхателями.
МЫ ЗА ПУГАЧЁВУ!!!🎤❤ ...почему-то вспомнился Евг. Евтушенко: "Вы всегда плюёте, люди, в тех, кто хочет вам добра!" Лучшие песни АЛЛЫ всегда несли Добро и Любовь, и, даст Бог, будут нести ещё долго! Друзья, просто ставьте хештэг #мызапугачеву чаще, и мы, надеюсь соберём больше тех, кто, оказывается, против ( @syutkin_valeriy @alla_orfey @uliaveronika #раймондпаулс #мызапугачеву P.S. Дорогие подписчики, задающие мне вопросы типа: Против чего? или Как можно быть против? Зайдите в Интернет и прочитайте про гнусную историю с петицией против Пугачёвой. Вообще все эти истории с "гневными письмами трудящихся" очень напоминают дремучие совковые годы, когда так же травили Пастернака, Солженицына, а на эстраде - ту же Шульженко, а потом "Машину Времени" и т.д. Поэтому репост или фото А. Б. с хештэгом #мызапугачеву (именно с такой орфографией, так соберём больше)
Нарочно выбрал фотку без фильтров с моей Днюхи.Для злопыхателей.Актриса с такими данными,с такими мозгами,такой харизмой...может(и должна!)выходить на сцену ВСЮ ЖИЗНЬ!Или,по крайней мере,сколько пожелает. "Петиция,кляуза,донос...для меня синонимы,словесный понос,а подписывать подобное...а давайте вот так сразу подпишем "просьбу трудящихся"о расстреле всех неполюбившихся артистов,соседей,свекровей,тёщ! Не уступает дорогу молодым?!Так залезте,запрыгните кто-нибудь на её пьедестал!Ааа-не получается не можется?Работать надо над собой,учиться,и через всю жизнь,через пот и кровь,через неудачи и падения забраться на вершину,имя которой Алла Пугачева,и тихо так спросить-а можно я рядышком немного постою? -да пожалуйста,кто ж тебе не даёт? Мне кажется так и только так должен поступать Человек,Артист,Личность! Я за Пугачеву!! Мы за Пугачеву!!! P.S.Закрытые аккаунты вытираются,надо общаться глаза в глаза! #рокнролл #красотаспасетмир #пугачева #россия #буйнов #москва #питер #блюз #шансон #музыканты #певцы #композиторы #лучшевсех #звезда #алла #красивая #певица #поэт #мызапугачеву #друзьявсегдарядом #дружба #клевые #мызаПугачеву #