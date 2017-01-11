Алла Пугачева посмеялась над недовольными новогодним телешоу

Российская певица в ироничной манере ответила зрителям, недовольным новогодними телешоу, которые из года в год собирают в студии одних и тех же артистов.

В частности, возмущение содержанием праздничных программ высказал продюсер Максим Фадеев. А житель Ростова-на-Дону Вадим Манукян разместил в Сети петицию с просьбой изменить новогодние шоу. "Поверьте, мало кому понравилось находиться за столом "В гостях у Примадонны", - написал он. Позднее автор петиции пояснил, что его неверно поняли, и он не просил убрать из эфира Пугачеву.

Тем не менее, в соцсетях уже началась кампания в поддержку певицы. За нее заступились коллеги по цеху Игорь Николаев и Александр Буйнов, не остался в стороне и продюсер Иосиф Пригожин: "Если руководство "Первого канала" приняло решение, что у них является ключевым артистом Алла Пугачева – значит, это решение "Первого канала". Оно обсуждению не подлежит. Можно сказать, что все надоели. Говоря о Пугачевой, они говорят обо всех остальных, кто постоянно присутствует на экране. Давайте попросим показывать незнакомые лица. И кто будет это смотреть? Есть определенный статус, если Пугачева есть, это считается знаком качества, значит, все хорошо".

Отреагировала на критику и сама Алла Пугачева, назвавшая недовольных новогодними передачами злопыхателями.