Алла Пугачева посмеялась над недовольными новогодним телешоу

МЫ ЗА ПУГАЧЁВУ!!!🎤❤ ...почему-то вспомнился Евг. Евтушенко: "Вы всегда плюёте, люди, в тех, кто хочет вам добра!" Лучшие песни АЛЛЫ всегда несли Добро и Любовь, и, даст Бог, будут нести ещё долго! Друзья, просто ставьте хештэг #мызапугачеву чаще, и мы, надеюсь соберём больше тех, кто, оказывается, против ( @syutkin_valeriy @alla_orfey @uliaveronika #раймондпаулс #мызапугачеву P.S. Дорогие подписчики, задающие мне вопросы типа: Против чего? или Как можно быть против? Зайдите в Интернет и прочитайте про гнусную историю с петицией против Пугачёвой. Вообще все эти истории с "гневными письмами трудящихся" очень напоминают дремучие совковые годы, когда так же травили Пастернака, Солженицына, а на эстраде - ту же Шульженко, а потом "Машину Времени" и т.д. Поэтому репост или фото А. Б. с хештэгом #мызапугачеву (именно с такой орфографией, так соберём больше)

Jan 10, 2017