Алла Пугачева подруге: не смей умирать!

В преддверии своего 70-летнего юбилея — певица отметит его большим сольным концертом в Москве — она заказала Карине Степановне новую песню. И удивила ее, записав старую, исполнять которую отказывалась почти два десятилетия.

“Когда я прочла ей стихотворение, где есть такие строчки: “Пошли мне Бог достойно умереть…”, — Алла как отрезала: “Не смей умирать, ты мне нужна!” — делится со “СтарХитом” Филиппова. — Она меня очень поддерживает, у нас давно установилась какая-то мистическая связь… Чувствую, что ей сейчас необходимо, чтобы я была в рабочем состоянии. Первым делом, когда Алла приехала в гости и села у изголовья кровати, она включила песню “Я сегодня, возможно, заветы молчанья нарушу…”

У меня буквально вывалилась челюсть! 20 лет назад писала для нее эти стихи… Но она тогда отказалась их брать. А сейчас, видимо, повзрослела. Исполнила восхитительно, потрясла меня! Когда Алла ушла, говорю мужу: “Поставь ее еще раз!” А Боря мне: “Так на телефоне же включала, с собой увезла”. Я и не знала, что так можно”.

В последнее время Примадонна регулярно бывает у поэтессы: вместе они работают еще над одной композицией.

Публикация от Станислав Садальский (@stassadal) Май 9 2017 в 5:11 PDT

“Вот за нее я пока неспокойна,- продолжает Карина Степановна. — Пока у Аллы не совсем получается, но мы вместе доведем до ума. Песня — про ее судьбу, характер. Постеснялась сказать это Пугачевой лично, но признаюсь: всю жизнь я писала из расчета, что это может спеть только она. Мои песни — для нее”.

С Пугачевой поэтесса знакома 50 лет. “Алла пришла ко мне, когда ей было 18, — рассказывает Филиппова. — Попросила тогда предсказать, что ждет в будущем. Я сразу определила — станет звездой. Потом наши пути часто пересекались.

Когда я заболела, не стала обременять Пугачеву просьбами. Да мне ничего и не требовалось. Мы тайно пережидали это нелегкое время на даче в Саратовской области, все делал мой великий муж, никакой нужды не испытывали. Сейчас я благодарна ей и за помощь, и за то, что она своей энергией, вниманием поддерживает во мне жизненные силы. В ближайшие дни снова жду ее в гости”.