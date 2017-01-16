Алексей Воробьев впал в ярость после измены девушки

Переживший измену Алексей Воробьев извинился за приступ ярости в Instagram. Популярный певец грубо обозвал свою бывшую девушку и послал матом всех неравнодушных.

Звезда шоу "Холостяк" переживает тяжелейшую личную драму. Алексей успешно избегал похода в ЗАГС даже с самыми эффектными и талантливыми красотками. Однако, похоже, нашлась таинственная представительница прекрасного пола, которая сумела зацепить 28-летнего Воробьева. Правда, ненадолго.

Днем ранее завидный жених объявил, что он снова стал холостяком, а сердце его отныне разбито. Артист уже продолжительное время встречался с некой брюнеткой. Лица девушки Алексей упорно не показывал, а вот другими частями ее тела, например пятой точкой, охотно хвастался.

Идиллия не продлилась долго. Карьеристу Воробьеву пришлось уехать на работу в США. Он решил сделать своей избраннице сюрприз и прилетел к ней в Москву. И поймал на измене. После чего грубо обозвал ветреную брюнетку. Расстроенный Алексей опубликовал в соцсети смайл со средним пальцем.

А это для всех моралистов, которые решили, что не стоит выставлять жизнь "на показ". Это моя жизнь и мой грёбаный Инстаграмм. Так что, при всём моём уважении, идите на х... вместе с этой шлюхой.

A photo posted by Алексей Воробьев-🅐🅛🅔🅧 🅢🅟🅐🅡🅡🅞🅦. (@mr.alexsparrow) on Jan 15, 2017 at 1:46am PST



"Это для всех моралистов, которые решили, что не стоит выставлять жизнь "на показ". Это моя жизнь и мой гре**ный Инстаграмм. Так что, при всем моем уважении, идите на *** вместе с этой ш**хой", – перешел на мат убитый предательством любимой исполнитель.

Позже он раскаялся в своих неосторожных словах. "13 часов в небе отрезвляют, а музыка позволяет очиститься. Меня всегда спасала, и по-прежнему спасает только работа. Прошу простить мой приступ ярости. Эта дверь захлопнута, двигаемся дальше✌🏻", – решил начать с чистого листа Воробьев.

Напомним, артист все переполнявшие его чувства выплеснул наружу. "Я летел 13 часов, провел в Москве всего 18 часов с момента выхода из самолета и посадки на новый рейс, где я сейчас снова проведу 13 часов в полете. И знаете что? Оно того стоило... Теперь я знаю точно, что чудес не бывает. Прилетел, чтобы хоть несколько часов побыть со своей девушкой, а улетаю холостяком... Мораль истории такова: Если хотите сделать сюрприз, и перелететь ради кого-то через океан на сутки – лучше предупреждайте о своих намерениях. #Любовь", – пожаловался поклонницам Алексей.

Затем певец обнародовал фото роскошных ягодиц своей зазнобы. Имя красотки, разбившей сердце кумиру миллионов россиянок, Воробьев предпочел не называть. Судя по подписи к снимку, брюнетка оставила глубокий след с душе музыканта. "Я запомню нас такими, хорошо? А остальное просто сотру, как-будто этого не было. Сотру твой телефон, благо я не помню его наизусть, сотру твои фото, и сотру тебя из своей жизни", – подписал снимок теперь уже бывшей возлюбленной артист.