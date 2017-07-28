Алексей Воробьев поставил Анну Семенович на колени

Так начались съемки клипа на песню “Хочу быть с тобой”. Но на этом потрясения для посетителей ресторана не закончились. Через какое-то время Анна появилась в униформе официантки и начала принимать заказы.

“Видели бы вы их глаза. Пришли люди пообедать, а заказы у них принимает Семенович! Как потом мне рассказали сотрудники ресторана, многие посетители интересовались, в какую смену я подрабатываю в заведении”, — смеется Анна Семенович.

Съемки клипа продолжались целых два дня. Специально ради них Алексей Воробьев прилетел в Москву из Дании, где сейчас снимается как актер. Певица и режиссер давно хотели поработать вместе — Анна является поклонницей режиссерских работ Воробьева и уверена, что создать легкий и по-настоящему смешной ролик сможет только он. Как выяснилось, и Алексей давно присматривался к талантам Семенович.

A post shared by Анна Семенович (@ann_semenovich) on Jul 5, 2017 at 5:03am PDT

“Помимо того, что Аня очень привлекательная девушка, она еще яркая и интересная комедийная актриса, очень характерная и фактурная. Я никогда не снимаю просто музыкальные клипы. Каждая моя работа — это маленькое кино, с четкой сюжетной линией и интересными персонажами. Многие, кто был на наших съемках, удивились, что на площадке не играет песня, на которую мы делаем видео, как это обычно бывает на съемках клипов. Ничего удивительного в этом нет, мы снимали кино, просто короткое. И новый клип Анны Семенович станет своеобразным продолжением моей работы на песню “Сумасшедшая”, только с новыми персонажами”, — рассказал Алексей Воробьев.

Главная мужская роль в клипе досталась популярному вайнеру-видеоблогеру Гусейну Гасанову. Он играет возлюбленного певицы и даже становится ее официальным женихом. По признанию блогера, благодаря этой работе он осуществил свою юношескую мечту.

“Конечно, как и многие парни, я был тайно влюблен в Анну Семенович. Предложения сниматься в клипах поступают довольно часто, но я всегда отказываюсь, ведь я занимаюсь производством собственного видеоконтента. Но, конечно, когда я узнал, что снимает Воробьев и сниматься надо с Аней, да еще и в роли ее возлюбленного, сразу сказал: “Да!”. Думаю, что многие мужчины мне искренне позавидуют”, — признался Гусейн Гасанов.

Режиссер ролика Алексей Воробьев также появится в клипе в одной из небольших ролей. Изначально он не планировал работать в кадре, но не смог устоять под обаянием Семенович.

В одном из эпизодов клипа в роли таксиста появится и автор песни — популярный композитор Алексей Романоф. Еще одну знаковую роль исполнила лучшая подруга Анны Семенович Лёля, которая оказалась на съемках практически случайно и даже не подозревала, на что соглашается.

A post shared by Анна Семенович (@ann_semenovich) on Jul 7, 2017 at 8:49am PDT

“В ночь перед съемками Леша придумал в сценарии роль соблазнительной официантки. Искать актрису времени уже не было, и рано утром я позвонила своей лучшей подруге и попросила ее приехать на час, помочь мне. Чем именно — я умолчала. Лёля бросила работу, примчалась. Её тут же посадили на грим, превратили в официантку и поставили в кадр. Она тогда еще не подозревала, что в следующей сцене ей придется лежать на холодном полу в туалете в одном нижнем белье, изображая жертву моей ревности… Но моя подруга блестяще справилась и с этим”, — рассказала Анна Семенович.

А тезке певицы Анна Тимохина, чтобы сыграть соперницу Ани, пришлось прилететь в Москву из Лондона! Режиссеру так понравилась очаровательная блондинка, что он вызвал на эту роль именно ее, выбрав из множества претенденток.

В настоящее время Алексей приступил к монтажному периоду, ведь, как и все свои ролики, Воробьев монтирует его лично. Премьера этой веселой истории состоится в ближайшие недели.