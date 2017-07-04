Алексей Панин отрывается на нудистском пляже с новой девушкой

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вторник, 4 июля 2017 г. 16:27
Сейчас актер Алексей Панин редко появляется в кино, однако его имя продолжает оставаться на слуху из-за скандальных выходок. Недавно артист отправился в небольшое путешествие по Крыму вместе с дочерью Нюсей. Мужчина открыто демонстрирует в соцсетях, как он проводит время с обожаемым ребенком. Он старается сделать отдых девочки как можно более насыщенным, пишет Starhit.
© RIA/Scanpix

Также Панин не забывает и о собственных развлечениях. Многие поклонники знают о его пристрастии к плаванию обнаженным. Артист с удовольствием посещает нудистские пляжи и не забывает размещать фотографии в микроблоге.

На снимках Алексей позирует вместе со своей новой избранницей. Судя по всему, артисту улыбнулась удача, и он встретил девушку, которая также питает страсть к отдыху на море совершенно обнаженной.

A post shared by Панин Алексей (@panin.aleksey2018) on Jun 29, 2017 at 11:21am PDT

“Нам плевать, что вы о нас думаете, мы о вас не думаем вообще и даже не знаем вас! Так что перед тем, как писать очередную гадость у меня на странице, подумайте, оно вам надо!” — написал Панин.

Некоторые подписчики были рады увидеть фотоотчет из отпуска актера. Им понравилась фигура девушки Панина. Мужчина признался, что познакомился с ней еще в Москве и позвал на отдых в Крым.

“Отличная фигурка, можно вообще не одеваться”, “У вашей спутницы потрясающая фигура, думаю, если бы все имели такие формы, нужды в одежде на пляже совершенно не было бы”, “Когда есть такая фигура, грех так не сфоткаться. Респект, ребята”, — написали фолловеры.

Однако другая часть подписчиков осудила Алексея за подобные кадры. Они посчитали, что таким фотографиям место в личном архиве, а не в “Инстаграме”, где их могут увидеть большое количество людей, в том числе и девятилетняя дочь артиста. Они надеются, что мужчина не берет ребенка на нудистский пляж, а все откровенные кадры были сделаны в отсутствии девочки.

Не так давно Алексей вместе с Нюсей дал пресс-конференцию, а также стал героем программы “Пусть говорят”, где рассказал о непростой ситуации в семье. Как оказалось, ребенку некомфортно находится вместе с мамой, а потому она предпочитает общество отца. Однако Юлия Юдинцева готова бороться за дочь.

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