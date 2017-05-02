Александр Буйнов готовится к операции

Дело в том, что у певца давно поврежден меникс, который нужно оперировать, но найти на это время у исполнителя все никак не получается. Поэтому сейчас перед выходом на сцену артист обматывает ногу эластичными бинтами, наносит специальные мази и выпивает несколько таблеток обезболивающего, чтобы продержаться во время концерта.

“Да, мне надо оперироваться. У меня классическая травма всех спортсменов — повреждение мениска. Я сейчас даже за собакой бегать не могу”, — рассказала в эфире “Ты не поверишь!” звезда.

Буйнов планирует ближе к лету все-таки решить вопрос с коленом, правда, на реабилитацию после операции понадобится около 6 недель. А пока певец готовится к очередному концерту.