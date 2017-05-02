Александр Буйнов готовится к операции

Александр Буйнов, несмотря на свои 67 лет, ведет образ жизни, которому позавидует любой молодой человек. Каждый день репетиции, поездки, насыщенный гастрольный график. Собственно из-за последнего он все время откладывает операцию, которую необходимо было сделать уже давно, пишет “Комсомольская правда”.
Дело в том, что у певца давно поврежден меникс, который нужно оперировать, но найти на это время у исполнителя все никак не получается. Поэтому сейчас перед выходом на сцену артист обматывает ногу эластичными бинтами, наносит специальные мази и выпивает несколько таблеток обезболивающего, чтобы продержаться во время концерта.
“Да, мне надо оперироваться. У меня классическая травма всех спортсменов — повреждение мениска. Я сейчас даже за собакой бегать не могу”, — рассказала в эфире “Ты не поверишь!” звезда.
Буйнов планирует ближе к лету все-таки решить вопрос с коленом, правда, на реабилитацию после операции понадобится около 6 недель. А пока певец готовится к очередному концерту.