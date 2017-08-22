Альбина Джанабаева осмелилась позировать в бикини

В повседневной жизни Джанабаева старается выглядеть скромно и одевается с большим чувством вкуса и стиля. На светских мероприятиях супруга Валерия Меладзе никогда не эпатирует публику нарядами, а в ее микроблоге нет откровенных фотографий.

Пожалуй, самый смелый свой снимок за последнее время Альбина Джанабаева опубликовала в микроблоге накануне. На нем экс-солистка “ВИАГры” запечатлена в белоснежном бикини. Альбина Джанабаева выбрала для съемки практически беспроигрышный ракурс. Фотографу певица позирует лежа на спине на самом берегу моря. Волны омывают возлежащую на гальке красавицу. А поклонники с удовольствием рассматривают роскошную фигуру Альбины Джанабаевой. Некоторые, правда, выражают недовольство тем, что молодая женщина выбрала слишком общий план. Им хотелось бы, чтобы она на фото была изображена покрупнее. Но тем не менее, они не скупятся на комплименты Альбине Джанабаевой.

A post shared by Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva) on Aug 19, 2017 at 7:37am PDT

“Какая русалочка!”, “Красиво очень”, “Красота — великая сила!” “Великолепная!”, “Шикарное фото”, “Красиво лежите”, “Белоснежка!”, “Альбина, вы прекрасны!”, — восхищаются кадром фолловеры Альбины Джанабаевой.

Стоит отметить, что 38-летняя исполнительница является мамой двух сыновей — 13-летнего Кости и трехлетнего Луки, которых она родила своему возлюбленному Валерию Меладзе.

Звездная семья ведет довольно закрытый образ жизни, стараясь не пускать в нее посторонних людей. Лишь изредка Альбина Джанабаева публикует совместные с Меладзе снимки. Иногда в Сеть попадают фото и старшего сына пары, Константина. А вот младшего наследника Меладзе и Джанабаева за все три года не показали общественности ни разу.

Валерий Меладзе с гордостью говорит о старшем сыне. Он думает о том, что у мальчика большое будущее — он проявляет интерес к технике. “Костик уже почти перегнал меня по росту, хотя ему только исполнилось 13 лет. Он действительно увлекается техникой, и по своему складу мышления он инженер, так же, как и я. Ему ужасно нравится все, что касается техники, механики, электричества. Сейчас он работает над катушкой Теслы”, — рассказывал артист в телевизионном интервью.

A post shared by Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva) on Jul 30, 2017 at 10:44am PDT