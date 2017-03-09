Акула "попросила" дайвера вытащить из нее нож

Вести.Ru
четверг, 9 марта 2017 г. 16:36
Инструктор по дайвингу помог акуле на Каймановых островах, вытащив у нее из головы 30-сантиметровый нож. Случай, видео которого появилось в сети, произошел на прошлой неделе во время погружения группы дайверов рядом с островом Кайман Брак.

Сопровождавший группу инструктор Бен Джонсон заметил рядом с рифом метровую акулу, которая вела себя необычно, кружа на одном месте. Приблизившись, чтобы посмотреть поближе, дайвер заметил, что из головы акулы торчит нож, сообщает Metro. Создавалось впечатление, что рыба просит о помощи, поэтому Бен подплыл к акуле сверху и осторожно достал нож из головы животного.

По словам дайвера, пострадавшее животное скорее всего относилось к виду акул-нянек. Эти акулы не опасны для людей, так как питаются в основном моллюсками и кораллами.

Кто воткнул нож в голову акулы, неизвестно. Охота на акул на Каймановых островах с 2015 года запрещена, нарушители караются тюремным заключением на срок до четырех лет и штрафом до 500 тысяч долларов.

Вести.Ru
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