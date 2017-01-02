Актрису Александру Яковлеву преобразили в новогоднем выпуске “Модного приговора”

Именно Александра стала главной героиней программы Первого канала “Модный приговор”. На программу бывшую артистку привела ее дочь, которая считает, что мама одевается слишком скучно и строго. Дело в том, что Александра Евгеньевна уже много лет занимает ответственный пост в дирекции РЖД, поэтому ее гардероб состоит в основном из форменного кителя и деловых костюмов.

По словам дочери Яковлевой, ее маме нужно возвращаться к красивым женственным платьям. А ведущая программы Эвелина Хромченко пересмотрев гардероб Александры, отметила, что в ее шкафу слишком много повседневной будничной одежды и совсем нет нарядов “на выход”. Актриса согласилась с их мнением, добавив, что и сама понимает: нужно что-то менять в имидже.

- Я не пошла на последний кинофестиваль, — призналась она. — Мне было не в чем.

Кстати, на программу 59-летняя Александра Яковлева пришла в жакете, который бал разработан ею самой.

- Мы можем гордиться, что у нас в РЖД работают такие люди, — похвалил костюм Александр Васильев. Тем не менее, Александра призналась, что в ее гардеробе не хватает именно платьев и юбок.