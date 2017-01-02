Актрису Александру Яковлеву преобразили в новогоднем выпуске “Модного приговора”

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понедельник, 2 января 2017 г. 12:57
Много лет назад Александра Яковлева сменила большой экран на нелегкий транспортный бизнес. Однако для зрителей она по-прежнему остается одной из самых любимых актрис, звездой культовых фильмов “Экипаж”, “Человек с бульвара Капуцинов” и, конечно, новогодней комедии “Чародеи”, пишет “Комсомольская правда”.

Именно Александра стала главной героиней программы Первого канала “Модный приговор”. На программу бывшую артистку привела ее дочь, которая считает, что мама одевается слишком скучно и строго. Дело в том, что Александра Евгеньевна уже много лет занимает ответственный пост в дирекции РЖД, поэтому ее гардероб состоит в основном из форменного кителя и деловых костюмов.

По словам дочери Яковлевой, ее маме нужно возвращаться к красивым женственным платьям. А ведущая программы Эвелина Хромченко пересмотрев гардероб Александры, отметила, что в ее шкафу слишком много повседневной будничной одежды и совсем нет нарядов “на выход”. Актриса согласилась с их мнением, добавив, что и сама понимает: нужно что-то менять в имидже.

- Я не пошла на последний кинофестиваль, — призналась она. — Мне было не в чем.

Кстати, на программу 59-летняя Александра Яковлева пришла в жакете, который бал разработан ею самой.

- Мы можем гордиться, что у нас в РЖД работают такие люди, — похвалил костюм Александр Васильев. Тем не менее, Александра призналась, что в ее гардеробе не хватает именно платьев и юбок.

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