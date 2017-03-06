Актриса Натали Портман родила дочь

Lenta.ru
понедельник, 6 марта 2017 г. 12:09
Американская актриса Натали Портман и ее муж хореограф Бенджамин Милльпье стали родителями во второй раз, сообщает People со ссылкой на официального представителя обладательницы премии "Оскар".
© Vida Press

По его словам, 22 февраля у супругов родилась дочь, которую назвали Амалия. "Мать и ребенок счастливы и здоровы", — уточнил он.

В этом году актриса пропустила церемонию вручения кинопремии "Оскар". Она была номинирована в категории "Лучшая женская роль" за съемки в фильме "Джеки". Картина рассказывает о первых днях жизни Жаклин Кеннеди после убийства ее мужа Джона Кеннеди.

Натали Портман и Бенджамин Милльпье познакомились в 2009 году на съемках фильма "Черный лебедь", за роль в котором Портман получила премию "Оскар". Милльпье принимал участие в работе над фильмом в качестве хореографа. В июне 2011 года у пары родился первенец, мальчика назвали Алеф. В августе 2012-го они поженились.

Портман известна по работам в таких картинах, как "Леон", "Близость", "V — значит вендетта", "Поезд на Дарджилинг", "Призраки Гойи", "Еще одна из рода Болейн", "Звездные войны".

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