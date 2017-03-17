Актриса Марион Котийяр родила второго ребенка

Lenta.ru
пятница, 17 марта 2017 г. 11:43
Французская актриса Марион Котийяр стала мамой во второй раз. 41-летняя артистка родила дочку, рассказал журналу People ее представитель.
© Vida Press

Котийяр и ее муж, актер и режиссер Гийом Кане назвали ребенка Луизой. Девочка родилась неделю назад, но пара скрывала это от прессы.

Кане и Котийяр познакомились на съемках фильма "Влюбись в меня, если осмелишься". Они поженились в 2007 году. У артистов уже есть пятилетний сын Марсель.

В сентябре 2016 года СМИ сообщали, что Котийяр стала причиной развода актера Брэда Питта и актрисы Анджелины Джоли, так как она снималась с голливудским артистом в картине "Союзники". Французская актриса опровергла эту информацию.

Марион Котийяр сыграла в таких лентах, как "Кредо убийцы", "Союзники", "Макбет", "Темный рыцарь: Возрождение легенды", "Полночь в Париже", "Начало", "Джонни Д." и "Крупная рыба".

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