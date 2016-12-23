Актриса Инна Чурикова сломала руку

Lenta.ru
пятница, 23 декабря 2016 г. 10:24
Известная российская актриса Инна Чурикова сломала руку. Инцидент произошел у Чуриковой дома.
© RIA/Scanpix

Директор театра Марк Варшавер подтвердил информацию о травме актрисы. "Плохо, что она сломала руку, но слава богу, что не обе, как в прошлый раз", — передает его слова ТАСС. Варшавер отметил, что актрисе оказана вся необходимая медицинская помощь.

В январе 2012 года Ленком на три месяца отложил спектакль "Tout Paye, или Все оплачено" с участием Чуриковой, которая была госпитализирована с переломом обеих рук.

Инна Чурикова играет в Ленкоме с 1975 года. Она известна по фильмам "Морозко", "В огне брода нет", "Начало", "Тот самый Мюнхгаузен", "Военно-полевой роман" и "Ребро Адама", а также по телесериалу "Идиот".

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