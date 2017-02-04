Актеру Станиславу Садальскому запретили въезд на Украину

Российскому актеру Станиславу Садальскому закрыли въезд на Украину. Как сообщил артист на своей странице в Twitter, «меня, украинца по матери, не пускают».

Ранее Станислав Садальский опубликовал копию обращения в Службу безопасности Украины (СБУ) одесской организации «Совет общественной безопасности». Активисты требовали запрета на въезд актера, мотивируя это его «антиукраинским настроем» и выступлениями в Крыму в 2016 году.

Напомним, в 2015 году Служба безопасности Украины (СБУ) обнародовала список из 16 российских деятелей культуры, которым запрещен въезд в страну. Среди них, в частности, режиссер Никита Михалков, актеры Сергей Безруков и Михаил Боярский, певцы Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия и Григорий Лепс.