Актер Василий Степанов отправлен в психиатрическую больницу

После очередной попытки самоубийства он находится в стационаре, ему назначен курс восстановительной терапии.

Исполнителя главной роли в фильме “Обитаемый остров” актера Василия Степанова направили в одну из специализированных психиатрических клиник Москвы. Это случилось после попытки суицида.

Как стало известно Лайфу, мужчина был доставлен в больницу накануне вечером после ухудшения состояния. Сейчас он находится в стационаре и ему назначен курс восстановительной терапии.

Напомним, Василий Степанов 10 апреля 2017 года выпрыгнул из окна пятого этажа и был доставлен в московскую больницу, где у него диагностировали серьезные травмы — перелом таза, правого плеча, обеих пяточных костей и многочисленные ушибы.

Ранее сообщалось, что Степанов семь лет наблюдался у врачей из-за затяжной депрессии.