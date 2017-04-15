Актер Василий Степанов отправлен в психиатрическую больницу

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суббота, 15 апреля 2017 г. 18:05
После очередной попытки самоубийства он находится в стационаре, ему назначен курс восстановительной терапии.
Пресс-фото
© Sputnik / Scanpix

Исполнителя главной роли в фильме “Обитаемый остров” актера Василия Степанова направили в одну из специализированных психиатрических клиник Москвы. Это случилось после попытки суицида.

Как стало известно Лайфу, мужчина был доставлен в больницу накануне вечером после ухудшения состояния. Сейчас он находится в стационаре и ему назначен курс восстановительной терапии.

Напомним, Василий Степанов 10 апреля 2017 года выпрыгнул из окна пятого этажа и был доставлен в московскую больницу, где у него диагностировали серьезные травмы — перелом таза, правого плеча, обеих пяточных костей и многочисленные ушибы.

Ранее сообщалось, что Степанов семь лет наблюдался у врачей из-за затяжной депрессии.

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