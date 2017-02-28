Актер Николай Караченцов снова попал в серьезное ДТП

Знаменитого в прошлом актера Николая Караченцова госпитализировали после серьезной аварии в Подмосковье, у него диагностировано сотрясение мозга и другие менее серьезные травмы.

По словам сына актера Андрея Караченцова, машина, в которой ехали его родители, перевернулась в результате столкновения с грузовиком.

Российские СМИ со ссылкой на полицию сообщают, что джип Toyota с Караченцовым пытался совершить обгон, но столкнулся с "Газелью" и вылетел на обочину. Кто управлял внедорожником, не уточняется.

Ровно 12 лет назад, в ночь с 27 на 28 февраля 2005 года, Караченцов врезался на машине в столб на Мичуринском проспекте в Москве, получил тяжелейшую черепно-мозговую травму, около месяца пролежал в коме, стал инвалидом и уже не смог вернуться к работе.

Николай Караченцов был одним из самых известных актеров Советского Союза, а затем России, играл в самых успешных постановках театра Ленком, снялся в десятках кинофильмов, был одним из самых популярных поющих актеров, выступавших на эстраде.