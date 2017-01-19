Актер Борис Щербаков опроверг экстренную госпитализацию

Народный артист России Борис Щербаков опроверг появившиеся в ряде СМИ сообщения о том, что он был экстренно госпитализирован.

67-летний актер сообщил ТАСС, что у него было обычное плановое обследование, 21 января его уже выпишут, и у него "все нормально".

На счету Бориса Щербакова — около двухсот фильмов, среди которых, такие известные ленты, как "Легенда номер 17", "Тихий Дон", "С любимыми не расставайтесь", "Гостья из будущего", сериал "Солдаты", "Старый Новый год", и десятки других, а также в популярных клипах (в частности, с Любовью Успенской).

Ранее Life сообщил, что Борис Васильевич был доставлен в медучреждение в тяжелом состоянии, где после обследования у него диагностировано несколько серьезных заболеваний.