Адель завела секретный Twitter из-за болтливости

"Мне не позволяют пользоваться собственным Twitter, потому что я весьма болтлива и часто говорю неправильные вещи. Поэтому у меня отобрали эту привилегию", — пожаловалась Адель.

Исполнительница отметила, что пресс-агенты не знают о ее секретном аккаунте. "Ну, теперь, очевидно, узнали, раз я об этом рассказала", — добавила она.

Менеджеры певицы в ноябре 2015 года запретили ей пользоваться аккаунтом в Twitter после нескольких постов, напечатанных ею в нетрезвом виде. Адель при этом заверила, что по-прежнему пишет твиты сама, но не может публиковать их, пока они не пройдут двойную редактуру и не будут одобрены пресс-агентами.