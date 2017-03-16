Адель завела секретный Twitter из-за болтливости

Lenta.ru
четверг, 16 марта 2017 г. 16:29
Британской певице Адель пришлось завести секретный Twitter после того, как менеджеры запретили ей слишком часто писать со своего официального аккаунта. Об этом исполнительница рассказала поклонникам во время выступления в Австралии, передает New York Daily News.
Adele
© Vida Press

"Мне не позволяют пользоваться собственным Twitter, потому что я весьма болтлива и часто говорю неправильные вещи. Поэтому у меня отобрали эту привилегию", — пожаловалась Адель.

Исполнительница отметила, что пресс-агенты не знают о ее секретном аккаунте. "Ну, теперь, очевидно, узнали, раз я об этом рассказала", — добавила она.

Менеджеры певицы в ноябре 2015 года запретили ей пользоваться аккаунтом в Twitter после нескольких постов, напечатанных ею в нетрезвом виде. Адель при этом заверила, что по-прежнему пишет твиты сама, но не может публиковать их, пока они не пройдут двойную редактуру и не будут одобрены пресс-агентами.

Lenta.ru
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