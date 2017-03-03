Адель отказалась от фейерверков на своих шоу из-за травмы сына

NEWSru.com
пятница, 3 марта 2017 г. 15:59
Британская певица валлийского происхождения Адель, которая на волне суперуспеха своего альбома "Hello" отправилась в мировой тур, решила отказаться от использования пиротехники на своих шоу. Причиной стала травма глаза, которую получил ее четырехлетний сын во время репетиции концерта в Австралии.
Adele
© Vida Press

Как пишет The Sun, звезда просто обезумела от горя, когда фрагмент фейерверка попал в глаз мальчику. "Я понимаю, все любят фейерверки. Тем не менее мой сын наблюдал в толпе. Небольшая соринка - действительно небольшая, но это же глаз! Он был очень расстроен, так что я решила избавиться от фейерверков", - пояснила певица.

Издание напоминает, что певица всегда называет сына Анджело и мужа Саймона Конекки самым главным, что есть у нее в жизни. Она ранее говорила, что планирует сделать десятилетний перерыв в работе, чтобы сосредоточиться на воспитании первенца.

Адель предстоит дать 10 концертов в Австралии и Новой Зеландии, прежде чем она выступит на лондонском стадионе Уэмбли.

NEWSru.com
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Британская певица валлийского происхождения Адель, которая на волне суперуспеха своего альбома "Hello" отправилась в мировой тур, решила отказаться от использования пиротехники на своих шоу. Причиной стала травма глаза, которую получил ее четырехлетний сын во время репетиции концерта в Австралии.

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