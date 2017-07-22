56-летний Константин Эрнст женился на модели

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суббота, 22 июля 2017 г. 16:07
Красивые пышные свадьбы — тренд 2017 года. Но генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и красавица актриса Софья Заика живут по собственным правилам: влюбленные поженились без лишней помпы. Более того: о скромной, по-настоящему семейной церемонии до сих пор никто не знал — ведь счастье, как известно, любит тишину, пишет Instyle.
© Socialinio tinklo nuotr.

Молодожены не дают никаких комментариев по этому поводу — за исключением одного, самого красноречивого: в светской хронике Софья теперь фигурирует под двойной фамилией Заика-Эрнст.

Ну а дома у супругов двойное счастье — полтора месяца назад у Софьи и Константина Львовича родилась еще одна девочка (старшая дочь появилась на свет в 2016 году).

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