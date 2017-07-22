56-летний Константин Эрнст женился на модели

Молодожены не дают никаких комментариев по этому поводу — за исключением одного, самого красноречивого: в светской хронике Софья теперь фигурирует под двойной фамилией Заика-Эрнст.

Ну а дома у супругов двойное счастье — полтора месяца назад у Софьи и Константина Львовича родилась еще одна девочка (старшая дочь появилась на свет в 2016 году).