56-летний Константин Эрнст женился на модели

Красивые пышные свадьбы — тренд 2017 года. Но генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и красавица актриса Софья Заика живут по собственным правилам: влюбленные поженились без лишней помпы. Более того: о скромной, по-настоящему семейной церемонии до сих пор никто не знал — ведь счастье, как известно, любит тишину, пишет Instyle.
Молодожены не дают никаких комментариев по этому поводу — за исключением одного, самого красноречивого: в светской хронике Софья теперь фигурирует под двойной фамилией Заика-Эрнст.
Ну а дома у супругов двойное счастье — полтора месяца назад у Софьи и Константина Львовича родилась еще одна девочка (старшая дочь появилась на свет в 2016 году).