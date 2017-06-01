55-летняя жена Эммануила Виторгана опровергла сообщения о своей беременности

SHOWTIME!
четверг, 1 июня 2017 г. 15:58
Супруга российского актера Эммануила Виторгана Ирина Млодик опровергла появившиеся в прессе сообщения о том, что они с мужем якобы ждут ребенка.
© Soc. tinklo nuotr.

Источником слухов стала колонка Леры Кудрявцевой в одном из российских СМИ, где она проанонсировала очередной выпуск своей программы "Секрет на миллион" с участием актера. Как сообщила Лера, Виторган "признается, что скоро станет отцом в третий раз. В студии программы 55-летняя Ирина и 77-летний Эммануил Гедеонович расскажут, что скоро в их семье станет на одного маленького Виторгана больше. Остается только пожелать этой паре удачи, здоровья и…терпения, ведь совсем скоро Эммануил Гедеонович станет молодым отцом в третий раз, а значит, прощай, беззаботный ночной сон".

Ирина Млодик была очень удивлена, когда представители масс-медиа стали просить ее прокомментировать сенсационную новость. При этом она ограничилась коротким, но эмоциональным комментарием. "Ну нет конечно! Ну глупости какие! С ума вы там все посходили что ли?" – сказала она изданию Woman’s day.

Зная о любви некоторых СМИ к громким, но не совсем соответствующими действительности заголовкам, можно предположить, что речь в программе Кудрявцевой пойдет, например, о животном, которое супружеская пара Виторган хочет взять в качестве домашнего питомца.

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