55-летняя жена Эммануила Виторгана опровергла сообщения о своей беременности

Источником слухов стала колонка Леры Кудрявцевой в одном из российских СМИ, где она проанонсировала очередной выпуск своей программы "Секрет на миллион" с участием актера. Как сообщила Лера, Виторган "признается, что скоро станет отцом в третий раз. В студии программы 55-летняя Ирина и 77-летний Эммануил Гедеонович расскажут, что скоро в их семье станет на одного маленького Виторгана больше. Остается только пожелать этой паре удачи, здоровья и…терпения, ведь совсем скоро Эммануил Гедеонович станет молодым отцом в третий раз, а значит, прощай, беззаботный ночной сон".

Ирина Млодик была очень удивлена, когда представители масс-медиа стали просить ее прокомментировать сенсационную новость. При этом она ограничилась коротким, но эмоциональным комментарием. "Ну нет конечно! Ну глупости какие! С ума вы там все посходили что ли?" – сказала она изданию Woman’s day.

Зная о любви некоторых СМИ к громким, но не совсем соответствующими действительности заголовкам, можно предположить, что речь в программе Кудрявцевой пойдет, например, о животном, которое супружеская пара Виторган хочет взять в качестве домашнего питомца.