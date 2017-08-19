55-летняя Алена Свиридова показала тело в бикини

Певец Евгений Осин не появлялся дома уже три дня. Его сестра подала в полицию с заявление об исчезновении артиста, пишет газета "Московский комсомолец" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Первый канал не подтвердил появившуюся в некоторых СМИ информацию о закрытии четырех телепроектов: "Контрольной закупки", "Первой студии", "Давай поженимся" и "Модного приговора". Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу канала.
Вечером 15 августа в студии шоу “На самом деле” развернулась настоящая семейная драма: 36-летняя приемная дочь Ирины Понаровской Анастасия Кормышева призналась, что певица и ее экс-муж Вейланд Родд отказались от нее, когда девочке было всего 4 года. Анастасия лицом к лицу встретилась с бывшим приемным отцом, пишет Woman.