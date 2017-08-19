"Ладно, несите пенсию. Я готова. Только подождите, пока проплыву пару километров", - с юмором подписала свою фотографию в купальнике Свиридова.

Российская певица Алена Свиридова 14 августа отметила 55-летний юбилей. В честь круглой даты она опубликовала в соцсетях снимок, который привел в восторг поклонников артистки.

55-летняя Алена Свиридова показала тело в бикини Российская певица Алена Свиридова 14 августа отметила 55-летний юбилей. В честь круглой даты она опубликовала в соцсетях снимок, который привел в восторг поклонников артистки.

ФОТО: Экс-участница Spice Girls выставила себя посмешищем Британская певица Мелани Браун, больше известная как Мел Би, на днях стала мишенью для насмешек светских обозревателей из-за своего наряда.

Певец Евгений Осин пропал без вести Певец Евгений Осин не появлялся дома уже три дня. Его сестра подала в полицию с заявление об исчезновении артиста, пишет газета "Московский комсомолец" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Первый канал опроверг слухи о закрытии четырех проектов Первый канал не подтвердил появившуюся в некоторых СМИ информацию о закрытии четырех телепроектов: "Контрольной закупки", "Первой студии", "Давай поженимся" и "Модного приговора". Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу канала.

Приемная дочь Понаровской рассказала, как певица сдала ее в детдом Вечером 15 августа в студии шоу “На самом деле” развернулась настоящая семейная драма: 36-летняя приемная дочь Ирины Понаровской Анастасия Кормышева призналась, что певица и ее экс-муж Вейланд Родд отказались от нее, когда девочке было всего 4 года. Анастасия лицом к лицу встретилась с бывшим приемным отцом, пишет Woman.

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