52-летняя Алена Апина разделась до белья в новом клипе

Российская певица Алена Апина предстала в нижнем белье в клипе на свою новую песню "Близость".

В сети опубликован тизер клипа, в котором Апину можно увидеть в трусиках, бюстгальтере и подвязках для чулок. При этом волосы певицы выкрашены в огненно-рыжий цвет.

Многие пользователи увидели в образе Апиной слишком явное подражание французской певице Милен Фармер в клипе на песню L'Amour N'Est Rien.

В таком откровенном образе в клипах Алена Апина предстала впервые. А вот в социальных сетях она нередко публикует снимки в мини и бикини - и надо сказать, что выглядит она прекрасно.

A photo posted by Алёна Апина (@neapina) on Dec 4, 2016 at 8:38pm PST



A photo posted by Алёна Апина (@neapina) on Aug 14, 2016 at 12:24pm PDT



A photo posted by Алёна Апина (@neapina) on Aug 5, 2016 at 12:33am PDT

