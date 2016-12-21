52-летняя Алена Апина разделась до белья в новом клипе

Российская певица Алена Апина предстала в нижнем белье в клипе на свою новую песню "Близость".
В сети опубликован тизер клипа, в котором Апину можно увидеть в трусиках, бюстгальтере и подвязках для чулок. При этом волосы певицы выкрашены в огненно-рыжий цвет.
Многие пользователи увидели в образе Апиной слишком явное подражание французской певице Милен Фармер в клипе на песню L'Amour N'Est Rien.
В таком откровенном образе в клипах Алена Апина предстала впервые. А вот в социальных сетях она нередко публикует снимки в мини и бикини - и надо сказать, что выглядит она прекрасно.