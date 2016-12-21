52-летняя Алена Апина разделась до белья в новом клипе

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SHOWTIME!
среда, 21 декабря 2016 г. 16:07
Российская певица Алена Апина предстала в нижнем белье в клипе на свою новую песню "Близость".
© Instagram

В сети опубликован тизер клипа, в котором Апину можно увидеть в трусиках, бюстгальтере и подвязках для чулок. При этом волосы певицы выкрашены в огненно-рыжий цвет.

Многие пользователи увидели в образе Апиной слишком явное подражание французской певице Милен Фармер в клипе на песню L'Amour N'Est Rien.

В таком откровенном образе в клипах Алена Апина предстала впервые. А вот в социальных сетях она нередко публикует снимки в мини и бикини - и надо сказать, что выглядит она прекрасно.

A photo posted by Алёна Апина (@neapina) on Dec 4, 2016 at 8:38pm PST

SHOWTIME!
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