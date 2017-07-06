49-летняя Селин Дион снялась обнаженной

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Вести.Ru
четверг, 6 июля 2017 г. 13:54
Представители модного журнала Vogue опубликовали фотографию полностью обнаженной 49-летней канадской певицы Селин Дион.
Celine Dion
© Vida Press

В подписи к опубликованному ниже фото говорится, что авторы снимка запечатлели Селин Дион в перерывах между показами в рамках парижской Недели моды.

Авторы фото пишут, что последние годы Селин Дион выступает едва ли не каждый вечер по два часа, постоянно меняя наряды. По словам певицы, с недавних пор кутюрье выстраиваются в очередь, чтобы показать певице свои новые коллекции. Артистка утверждает, что многие дизайнеры хотят видеть ее своей моделью.

A post shared by Vogue (@voguemagazine) on Jul 3, 2017 at 10:25pm PDT

Вести.Ru
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