47-летняя Бледанс призналась, что сделала грудь

Напомним: в прошлом году подписчики критиковали Эвелину за то, что она выкладывает в своем блоге фотографии в купальнике. Особенно досталось бюсту актрисы.

- Мои чудесные, давайте отвлечемся от обсуждения моей груди, выкормившей двух пацанчиков, — ответила фанатам Эвелина Бледанс. — Я против силикона и ношу, то что имею. А двое крепких парней на грудном вскармливании для меня намного важнее.

Однако, когда актриса недавно выложила в Инстаграме свои фотографии в бикини, подписчики заметили, что у Бледанс появилась пышная грудь. Все тут же решили, что Эвелина решилась на операцию.

После долгого молчания звезда все же призналась фанатам: “Я сделала пластику груди!”

A post shared by Evelina Bledans (@bledans) on Feb 8, 2017 at 11:18am PST

Об этом Эвелина поведала в блоге пластического хирурга Андрея Искорнева, в клинике которого ей сделали новые формы.

- Я себе представила белые майки, в которых буду ходить, — улыбается довольная актриса. -И наконец сбылась мечта режиссёров, которые всю жизнь просили, чтобы была мокрая майка на мне. Я им раньше отвечала:“Смысл в этой майке, если у меня лифчик с подушками?”

Теперь буду в мокрой майке рассекать. Соблазню всех мужчин!

Смотрю на своих коллег и понимаю, что грудь сделана фактически у всех. Я раньше думала, что у них от природы такой красивый бюст. А оказалось, что все мои подружки сделали грудь. Я последняя из могикан.

Во-первых, наконец приму предложение сняться для мужского журнала. Раньше я фотографировалась только в купальнике, грудь никогда не показывала.

Настал момент! Я же когда-то говорила, что снимусь обнаженной после 50-ти!