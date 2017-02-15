47-летняя Бледанс призналась, что сделала грудь

 (1)
Бублик
среда, 15 февраля 2017 г. 12:56
Недавно поклонники Эвелины Бледанс, разглядывая фотографии актрисы в Инстаграме, заподозрили, что красотка сделала пластику груди, пишет “Комсомольская правда”.
© DELFI

Напомним: в прошлом году подписчики критиковали Эвелину за то, что она выкладывает в своем блоге фотографии в купальнике. Особенно досталось бюсту актрисы.

- Мои чудесные, давайте отвлечемся от обсуждения моей груди, выкормившей двух пацанчиков, — ответила фанатам Эвелина Бледанс. — Я против силикона и ношу, то что имею. А двое крепких парней на грудном вскармливании для меня намного важнее.

Однако, когда актриса недавно выложила в Инстаграме свои фотографии в бикини, подписчики заметили, что у Бледанс появилась пышная грудь. Все тут же решили, что Эвелина решилась на операцию.

После долгого молчания звезда все же призналась фанатам: “Я сделала пластику груди!”

A post shared by Evelina Bledans (@bledans) on Feb 8, 2017 at 11:18am PST

Об этом Эвелина поведала в блоге пластического хирурга Андрея Искорнева, в клинике которого ей сделали новые формы.

- Я себе представила белые майки, в которых буду ходить, — улыбается довольная актриса. -И наконец сбылась мечта режиссёров, которые всю жизнь просили, чтобы была мокрая майка на мне. Я им раньше отвечала:“Смысл в этой майке, если у меня лифчик с подушками?”

Теперь буду в мокрой майке рассекать. Соблазню всех мужчин!

Смотрю на своих коллег и понимаю, что грудь сделана фактически у всех. Я раньше думала, что у них от природы такой красивый бюст. А оказалось, что все мои подружки сделали грудь. Я последняя из могикан.

Во-первых, наконец приму предложение сняться для мужского журнала. Раньше я фотографировалась только в купальнике, грудь никогда не показывала.

Настал момент! Я же когда-то говорила, что снимусь обнаженной после 50-ти!

A post shared by Evelina Bledans (@bledans) on Feb 8, 2017 at 12:52pm PST

Бублик
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Знаменитости

47-летняя Бледанс призналась, что сделала грудь (1)

47-летняя Бледанс призналась, что сделала грудь
Недавно поклонники Эвелины Бледанс, разглядывая фотографии актрисы в Инстаграме, заподозрили, что красотка сделала пластику груди, пишет “Комсомольская правда”.

Вручение европейской премии MTV пройдет в Лондоне впервые за 20 лет

MTV apdovanojimai, atlikėjas Psy
Церемония вручения европейской премии MTV будет проведена в Лондоне впервые более чем за 20 лет. Об этом сообщает "Би-би-си".

Гаррисона Форда могут лишить лицензии пилота из-за нарушения правил безопасности (2)

Гаррисона Форда могут лишить лицензии пилота из-за нарушения правил безопасности
Американский актер Харрисон Форд во время пилотирования частного самолета в калифорнийском аэропорту пролетел над самолетом с 110 пассажирами и шестью членами экипажа. Об этом сообщает NBC News.

Названы 69 самых эротических песен про секс (3)

Названы 69 самых эротических песен про секс
Музыкальное издание NME представило список из 69 наиболее эротических композиций.

СМИ заподозрили жену Абрамовича Дашу Жукову в измене (6)

Фото: Пресс-служба музея «Гараж»
Итальянское издание Chi опубликовало снимки торговца произведениями искусства Вито Шнабеля, целующегося с женщиной, похожей на супругу миллиардера Романа Абрамовича. При этом сам Шнабель уже около трех лет встречается с моделью Хайди Клум.
Facebook друзья
Rambler's Top100