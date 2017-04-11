43-летняя певица Натали родила третьего ребенка

lifenews.ru
вторник, 11 апреля 2017 г. 10:33
43-летняя певица Натали родила третьего ребенка в одной из клиник на севере Москвы. У знаменитой артистки и ее мужа Александра на свет появился сын весом 3500 граммов и ростом 51 сантиметр.
© Instagram

Певица родила малыша самостоятельно, без применения кесарева сечения. Супруг певицы, с которым она прожила в браке уже 26 лет и воспитала двоих детей, в момент родов находился в клинике. В разговоре с Лайфом Александр поделился радостными впечатлениями от пополнения:

— Для нас это большое счастье, особенно то, что это случилось именно сейчас. Ведь сегодня — большой православный праздник, Благовещение, — поделился впечатлениями счастливый отец троих детей.

Семейный союз певицы Натали и ее мужа Александра можно назвать одним из самих крепких и счастливых в российском шоу-бизнесе. В браке они уже 26. Старшему сыну пары, Арсению, 15 лет, а младшему, Анатолию, шесть лет.

lifenews.ru
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