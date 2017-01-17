42-летняя певица Натали станет мамой в третий раз

lifenews.ru
вторник, 17 января 2017 г. 15:15
Исполнительница хита “О Боже, какой мужчина” находится на шестом месяце беременности.
© Instagram

Певица Натали в третий раз готовится стать мамой. Об этом Лайфу стало известно из близкого окружения 42-летней артистки. Подтверждают интересное положение звезды и снимки, которые Лайфу удалось сделать: на них певица с заметно округлившимся животом гуляет во дворе собственного дома в Москве. На кадрах артистку, находящуюся на шестом месяце беременности, сопровождает младший сын — 6-летний Анатолий.

Лайф связался с певицей, чтобы поздравить ее со счастливой новостью.

— Да, я жду ребенка, — призналась Лайфу Натали. — Мы с мужем очень счастливы. Уже решили — рожать буду в России, заграничные клиники даже не рассматриваем.

К слову, семейный союз певицы Натали и ее мужа Александра можно назвать одним из самих крепких и счастливых в российском шоу-бизнесе. В браке они уже 25 лет, имеют двоих детей. Старшему сыну пары Арсению 15 лет.

lifenews.ru
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