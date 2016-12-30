34-летняя Анна Седокова беременна третьим ребенком

Певица на протяжении пяти месяцев тщательно скрывает интересное положение от публики.

Украинская певица Анна Седокова вот уже который месяц хвастается в своем “инстаграме” роскошными букетами, которыми заваливает ее тайный поклонник. Как выяснилось, незнакомец не просто новый бойфренд знаменитости, но и отец ее будущего ребенка. В настоящее время экс-солистка “ВИА Гры” находится на пятом месяце беременности, малыш появится на свет весной нового года. Напомним, у Анны уже есть две дочери от разных мужчин: 12-летняя Алина от футболиста Валентина Белькевича, скончавшегося в 2014 году, и 5-летняя Моника от бизнесмена Максима Чернявского.

По словам источника Лайфа, с новоиспеченным возлюбленным певица познакомилась на музыкальной премии RU.TV в мае этого года, а спустя два месяца после знакомства огорошила мужчину новостью об интересном положении. Примечательно, что 7 июня, будучи знакомой с будущим отцом своего ребенка, Седокова провела ночь с солистом группы MBAND.

К слову, PR-менеджер певицы Анна Привалова беременность артистки отрицает. Сама Седокова на момент публикации на связь не вышла.