25 котов, которые покорили интернет в 2016 году

Глюк’oZa в очередной раз шокировала фолловеров своим внешним видом. Певица хотела поделиться с фанатами предновогодним настроением и сообщить им, что она полностью готова оставить все в прошлом. Своими планами на грядущие 12 месяцев исполнительница не поделилась, но выложила пикантный снимок, пишет Starhit.
Российский миллиардер Роман Абрамович устроил новогоднюю вечеринку на одном из антильских островов, куда пригласил для выступления Пола Маккартни и группу The Killers, среди гостей праздника были замечены российские олигархи, пишет РБК.
Много лет назад Александра Яковлева сменила большой экран на нелегкий транспортный бизнес. Однако для зрителей она по-прежнему остается одной из самых любимых актрис, звездой культовых фильмов “Экипаж”, “Человек с бульвара Капуцинов” и, конечно, новогодней комедии “Чародеи”, пишет “Комсомольская правда”.