Мы уже подводили итоги прошлого года, но забыли про котиков! Именно поэтому мы собрали для вас 25 усатых и хвостатых, которые покорили весь мир в 2016 году.

25 котов, которые покорили интернет в 2016 году

Глюк’oZa — снова в вызывающих нарядах. И даже без Глюк’oZa в очередной раз шокировала фолловеров своим внешним видом. Певица хотела поделиться с фанатами предновогодним настроением и сообщить им, что она полностью готова оставить все в прошлом. Своими планами на грядущие 12 месяцев исполнительница не поделилась, но выложила пикантный снимок, пишет Starhit.

Начать Новый год с чистого листа: советы Пауло Коэльо Известный писатель Пауло Коэльо рассказывает, как завершить этот год и начать жизнь с чистого листа, пишет Lifehacker.

СМИ узнали об участии Маккартни в новогодней вечеринке Абрамовича Российский миллиардер Роман Абрамович устроил новогоднюю вечеринку на одном из антильских островов, куда пригласил для выступления Пола Маккартни и группу The Killers, среди гостей праздника были замечены российские олигархи, пишет РБК.

Актрису Александру Яковлеву преобразили в новогоднем выпуске “Модного приговора” Много лет назад Александра Яковлева сменила большой экран на нелегкий транспортный бизнес. Однако для зрителей она по-прежнему остается одной из самых любимых актрис, звездой культовых фильмов “Экипаж”, “Человек с бульвара Капуцинов” и, конечно, новогодней комедии “Чародеи”, пишет “Комсомольская правда”.