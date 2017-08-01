Зюганов: Путин обещал оставить тело Ленина в мавзолее

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что президент России Владимир Путин пообещал не допустить перезахоронения Владимира Ленина и советских деятелей, погребенных у кремлевской стены. Председатель КПРФ, в свою очередь, заявил, что пребывание тела в Мавзолее не противоречит христианским канонам.

Зюганов рассказал на молодежном форуме "Территория смыслов", что на совещании у президента однажды был поднят вопрос перезахоронения. По словам лидера коммунистов, он тогда напомнил, что у стен Кремля хоронили людей с древних времен, в соборах Кремля покоятся останки "державных государей и членов их семей", передает ТАСС.

У кремлевской стены захоронены более 400 советских деятелей, среди них 32 маршала и генерала Великой Отечественной войны, первый космонавт Юрий Гагарин, академики Игорь Курчатов, Мстислав Келдыш, Сергей Королев.

По закону, для перезахоронения нужно иметь согласие родственников погребенных, отметил Зюганов, и рассказал, что он лично занимался этим вопросом, и родственники Георгия Жукова, Константина Рокоссовского, Александра Василевского и других выступили против перезахоронения - соответствующий документ он тогда вручил Путину.

"Пока я здесь сижу, никакого варварства на Красной площади не будет", - заявил Путин, со слов Зюганова. Президент, по его словам, также в очередной раз высказался резко против захоронения Ленина. "Что касается формы захоронения [Ленина], она принята та, которая принята в православии, он лежит на два метра ниже уровня земли. Склеповые захоронения и пещерные давно известны", - подытожил политик.

Споры в обществе о перезахоронения тела Ленина не утихают с конца 1980-х годов. Мавзолей, в котором покоится вождь революции, включен в список культурного наследия ЮНЕСКО, и о его сносе речи не идет. В апреле 2017 года большинство россиян, согласно данным соцопроса, высказались за то, чтобы убрать тело Ленина с Красной площади. 31% посчитали, что не нужно ничего менять.

При этом представители Русской православной церкви в 2013 году называли не вполне человечным выставление тела Ленина напоказ, а нахождение его на главной площади страны - абсурдом. Однако в марте 2017 года Московский патриархат выступил против перезахоронения тела вождя большевиков. По крайней мере, сейчас это было бы несвоевременным, по мнению представителя РПЦ.