Журналисты узнали имя женщины, которая была в монастыре вместе с Путиным

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NEWSru.com
пятница, 14 июля 2017 г. 11:00
Российские СМИ узнали имя женщины, которая сопровождала президента РФ Владимира Путина во время его визита в Коневецкий монастырь. Фотографии с президентом были размещены на сайте Выборгской епархии, но без дополнительных пояснений.
© Sputnik / Scanpix

Визит прошел 13 июля. В поездке на остров Коневец президента сопровождал глава "Роснефти" Игорь Сечин. Помимо него, на кадрах была запечатлена неизвестная женщина, стоявшая рядом с Путиным.

"Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу Выборгской епархии сообщила, что незнакомка — это архитектор Екатерина Грубина, руководящая проектом реставрационных работ в монастыре. Компания Сечина спонсирует работы, а начало программе реконструкции положил первый визит президента Путина на Коневец два года назад.

Накануне Путин уже успел побывать в монастыре на острове Валаам. Туда же приезжал и патриарх Кирилл. После этой поездки пользователей социальных сетей удивило одно видео, на котором попал момент, когда глава государства выходит из-за руля автомобиля и открывает заднюю дверь — там виднеется указывающая вдаль рука и фрагмент красного цвета, то ли юбка, то ли сумочка.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже уверял журналистов, что это был сотрудник службы безопасности.

NEWSru.com
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