Журналисты телеканала "Звезда" проиграли суд против Аркадия Бабченко

Зюзинский районный суд Москвы отказал в удовлетворении иска сотрудников телеканала «Звезда» к журналисту Аркадию Бабченко о защите чести и достоинства. Об этом говорится в картотеке суда.

РИА Новости пишет, что претензии истцов касаются поста Бабченко в фейсбуке, в котором он назвал журналистов «Звезды», погибших в авикатастрофе Ту-154 над Черным морем, «пропагандистами» и «вербовщиками». Они потребовали суд взыскать с него три миллиона рублей рублей в качестве компенсации морального вреда, а также удалить пост и написать опровержение.

Сам Бабченко не явился на заседание суда. «Это как это? Передайте товарищу Путину, произошла чудовищная ошибка! Кажется, что-то пошло не так...» — прокомментировал он решение в своем фейсбуке.

В декабре прошлого года самолет Ту-154 Минобороны России потерпел крушение над Черным морем. На его борту находились участники ансамбля имени Александрова, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, военнослужащие и журналисты. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

Бабченко опубликовал в своем блоге пост о том, что не испытывает сочувствия к погибшим в результате катастрофы Ту-154. Он объяснил, что ему не жалко артистов ансамбля имени Александрова, «летевших теперь в Сирию петь и плясать перед летчиками для поднятия боевого духа, чтобы им более лучше бомбилось, а также девяти сотрудников агентств массовой пропаганды».

В феврале Бабченко уехал из России. Он объяснил свое решение тем, что это был вопрос «свободы или несвободы».