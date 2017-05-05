Журналисту "Новой газеты" отказали в убежище в России

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bbcrussian.com
пятница, 5 мая 2017 г. 12:31
Россия отказала во временном убежище внештатному журналисту "Новой газеты", гражданину Узбекистана Худоберди Нурматову, которому на родине грозит тюремный срок.
© Shutterstock nuotr.

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД, Нурматову отказано в признании беженцем на территории России и в предоставлении временного убежища. Свое решение МВД обосновало тем, что не нашло для этого законных оснований.

Источник агентства РИА Новости в правоохранительных органах заявил, что теперь Феруз должен покинуть Россию или будет депортирован в Узбекистан.

Сам Нурматов (в России он представляется псевдонимом Али Феруз) сообщил Русской службе Би-би-си, что еще не получил на руки официальный отказ. Он уверен, что сможет обжаловать это решение через суд.

"В Узбекистане сразу задержат. Практика показывает, что беженцев, которые возвращались [в Узбекистан] или которых похищали отсюда, сразу дают срок около 20 лет. Классика - статьи "государственный переворот", "попытка разрушения конституционного строя", - пояснил он.

"А те люди, которых в Узбекистане сажают сроком больше, чем от трех до пяти лет, живыми оттуда не возвращаются, только трупы забирают родственники, потому что там применяются пытки. Я писал о таких людях, я примерно знаю, как работает эта система, и я не хочу оказаться в этой системе", - сказал Феруз.

Али Феруз уехал из Узбекистана из-за проблем с местными властями. Как сообщала "Новая газета", Феруза пытались завербовать местные спецслужбы.

Ситуация осложняется тем, что в 2012 году у журналиста украли паспорт. Чтобы его восстановить, пришлось бы вернуться в Узбекистан, куда Феруз опасается ехать, чтобы не оказаться в тюрьме.

16 марта Али Феруз был задержан и доставлен в ОВД "Пресня", где с ним продолжили работать сотрудники ФСБ. Вечером того же дня он был госпитализирован в связи с обострившимся в результате стресса хроническим заболеванием.

Еще тогда в СМИ появилась информация, что Феруз проходил по делу о вербовке в радикальную запрещенную организацию "Ат-Такфир валь хиджра" в 2007 году. "Нурматов распространял печатное издание Мухаммад Джамил Зину "Исламская акида по священному Корану и достоверной сунне", - утверждал источник РИА Новости.

В "Новой газете" подчеркивают, что Феруз не находится в розыске и претензий к нему у российских правоохранителей нет.

Ранее сообщалось, что полиция проверяет условия трудоустройства Феруза в "Новой газете". "Органами полиции начата проверка "Новой газеты" по факту незаконного трудоустройства иностранца, не имеющего патента в России", - сказал 4 апреля источник РИА Новости.

Пресс-секретарь "Новой" Надежда Прусенкова подтвердила Русской службе Би-би-си, что им присылали запрос из ОВД, уточняя, на каких условиях Феруз работает в газете. При этом Феруз - не сотрудник издания, "Новая газета" сотрудничает с ним на внештатной основе.

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