Журналиста РБК Соколова приговорили к 3,5 годам колонии

Тверской районный суд Москвы приговорил к трем с половиной годам колонии общего режима журналиста РБК Александра Соколова, которого обвиняют в организации деятельности экстремистской организации. Об этом сообщает корреспондент "Дождя" из зала суда.

Также суд приговорил Соколова к ограничению свободы сроком на 1 год. Срок наказания исчисляется с момента задержания — 28 июля 2015 года.

Кроме Соколова, про делу проходят еще три фигуранта — бывший редактор газеты «Дуэль» Юрий Мухин, а также их единомышленники Валерий Парфенов и Кирилл Барабаш. Суд также признал их виновными. Мухина приговорили четырем годам условно. Парфенова и Барабаша — к четырем годам реального срока с ограничением свободы на один год. Кроме того, Барабаша решением суда лишили воинского звания.

По версии следствия, фигуранты дела продолжили участвовать в организации «Армия воли народа», которую в 2010 году Могорсуд запретил как экстремистскую.

Их обвиняют по статье 282.2 УК РФ — продолжение деятельности запрещенной экстремистской организации. Обвинение считает, что фигуранты дела переименовали запрещенную организацию «Армия воли народа» в инициативную группу по проведению референдума «За ответственную власть», оценивающего деятельность президента России Владимира Путина и других людей из руководства страны.

Соколов находится под стражей с июля 2015 года. Прокуратура запросила для него четыре года колонии общего режима. Максимальный срок по части второй статьи 282 УК РФ составляет шесть лет лишения свободы.

В июле обращение в поддержку Соколова подписали 282 журналиста российских СМИ. Он сам свою вину отрицает и связывает уголовное преследование со своей деятельностью — работая в РБК, он расследовал хищения на космодроме «Восточный», а также в госкорпорациях «Ростех», «Роснано», «Росатом» и «Олимпстрой» и проводил исследование о доходах чиновников.

В ситуации Соколова просили разобраться президента России Владимира Путина. В декабре 2015 года во время ежегодной пресс-конференции Путин выразил готовность помочь. «Я просто не знаю, первый раз слышу эту ситуацию и фамилию эту [Соколова] первый раз слышу. Но, безусловно, разберусь. Если дело только в этом, безусловно, помогу и вашему изданию, и конкретному журналисту», — заявил Путин.