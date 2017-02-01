Журналиста Лойко заподозрили в пропаганде запрещенного в РФ "Правого сектора"

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NEWSru.com
среда, 1 февраля 2017 г. 17:27
Журналиста Сергея Лойко и белорусского фотографа Александра Васюковича вызвали в Следственное управление Следственного комитета РФ по Москве из-за открывшейся осенью прошлого года в Сахаровском центре их выставки, посвященной войне на Украине, сообщает радио "Свобода".
© S.Loiko nuotr.

Как следует из полученных повесток, победителей конкурса документальной фотографии "Прямой взгляд" планируют допросить по делу о якобы содержащейся в их работах пропаганде запрещенной в России украинской организации "Правый сектор", пишет newsru.com

В повестке на имя Лойко говорится, что обращение поступило от депутата муниципального округа Якиманка Дмитрия Захарова и связано с выставкой.

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По этому заявлению была проведена проверка. Согласно документу, Лойко до 16 февраля должен явиться в следственный отдел Главного следственного управления СК по Москве.

Сергей Лойко сообщил радиостанции "Эхо Москвы", что готов встретиться со следователями. Как считает журналист, действия в отношении него "не случайны".

Александр Васюкович также получил письмо с требованием явиться в Следственный отдел. Эту информацию фотограф подтвердил "Медиазоне". Фотограф сообщил, что в ближайшее время прийти в СК вряд ли сможет, так как проживает в Беларуси и у него нет времени ехать в Москву.

"Я уведомил следователя по электронной почте, и еще уведомлю письмом, как они просят", - рассказал он. Как и в случае с С.Лойко, Д. Захаров утверждает, что на выставке "Прямой взгляд" обнаружил пропаганду "Правого сектора".

Напомним, в конце сентября 2016 года в Сахаровском центре, где проходила выставка работ Лойко и Васюкевича, победивших в конкурсе "Прямой взгляд", один из посетителей - кандидат философских наук художник Антон Беликов - возмутился тем, что на снимках были изображены "каратели, устраивавшие провокации в Крыму" и предлагавшие уничтожить самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. По словам Беликова, "головорезы были представлены светлыми людьми на цветущих полях".

Сначала недовольный кандидат наук обозвал белорусского фотографа "застенчивым фашистом", после чего облил краской из баллончика снимки, а некоторые из них сорвал со стены и бросил на пол. Васюкович позже объяснил журналистам, что своими работами хотел бы остановить конфликт в Донбассе. На вопрос, почему он изобразил только одну сторону конфликта, Васюкович ответил, что ему не хватило денег на поездку в ДНР. Он подчеркнул, что неважно, кто изображен на фото, ведь люди погибают с обеих сторон.

На следующий день на выставку пришла группа людей, назвавших себя "ополченцами Донбасса". Они потребовали закрыть экспозицию и попытались устроить драку. Сотрудница Сахаровского центра рассказала радио "Свобода", что среди людей, которые тогда требовали закрыть выставку Лойко и Васюковича, был депутат по фамилии Захаров.

Конкурс документальной фотографии "Прямой взгляд", в котором победили Лойко и Васюкович, организован Сахаровским центром совместно с Центром документальной фотографии Fotodoc. Его тема - проблемы взаимоотношений человека с обществом и государством, а также пути разрешения этих проблем.

NEWSru.com
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