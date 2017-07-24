Журналист "Новой газеты": по моей информации, "боец ГРУ" Ерофеев жив

 (2)
Телеканал "Дождь"
понедельник, 24 июля 2017 г. 16:50
Журналист «Новой газеты» Павел Каныгин сообщил, что, по его информации, россиянин Евгений Ерофеев, приговоренный на Украине к 14 годам лишения свободы и затем помилованный президентом Петром Порошенко, жив. Об этом Каныгин рассказал в эфире Дождя.
Jevgenijus Jerofejevas
© Reuters/Scanpix

Ранее задержанный на Украине россиянин Виктор Агеев заявил, что после возвращения из Украины в Россию Ерофеева убили.

«По нашей информации, с Евгением Ерофеевым, как и с Александром Александровым все в порядке, они живы, здоровы, просто, так скажем, несколько ограничены в общении с внешним миром», — сказал Каныгин.

Журналист считает, что эта информация — «военная пропаганда».

«Это пропаганда, которая ведется среди так называемых гибридных войск, для того, чтобы солдаты и офицеры понимали, что надо держать язык за зубами и особо не распространяться, когда ты попадаешь в плен к украинским силовикам. Это такая тонизирующая легенда. Такой миф, который ходит, бродит на Донбассе не только на стороне так называемых сепаратистов, но и еще по ту сторону — на территории, подконтрольной Украине, также этот слух подогревается, и очень многие местные СМИ об этом пишут, но никаких доказательств нет», — пояснил корреспондент «Новой газеты».

В апреле 2016 года Ерофеева и Александрова, которых Украина считает сотрудниками российского Главного разведывательного управления (ГРУ), приговорили к 14 годам лишения свободы по обвинению в терроризме. Затем их помиловали и обменяли на украинскую военнослужащую Надежду Савченко.

В конце июня стало известно о задержании в Луганской области российского военного Виктора Агеева. В Минобороны России заявили, что Агеев никогда не было контрактником, а проходил срочную службу и уволился в запас в мае 2016 года. По словам самого Агеева, в марте 2017 года он подписал контракт на службу в Ростовской области. Он рассказал, что служил в воинской части 65246, которая находится в Новочеркасске. Там он пробыл четыре дня, затем его направили в Луганскую область.

Телеканал "Дождь"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

Российскому Деду Морозу построят новый дворец за 5 млн. евро (3)

Rusų Senis Šaltis Stavropolyje.
Российский Дед Мороз вскоре станет самым состоятельным из всех своих европейских коллег - его новый дворец в Великом Устюге будет стоить 5 млн евро.

Журналист "Новой газеты": по моей информации, "боец ГРУ" Ерофеев жив (2)

Jevgenijus Jerofejevas
Журналист «Новой газеты» Павел Каныгин сообщил, что, по его информации, россиянин Евгений Ерофеев, приговоренный на Украине к 14 годам лишения свободы и затем помилованный президентом Петром Порошенко, жив. Об этом Каныгин рассказал в эфире Дождя.

Задержанный на Украине россиянин сообщил об убийстве "бойца ГРУ" Ерофеева в России (18)

Задержанный на Украине россиянин сообщил об убийстве бойца ГРУ Ерофеева в России
Россиянин Евгений Ерофеев, которого обвиняли в терроризме на Украине, а потом помиловали и вернули на родину, убили в России. Об этом «Новой газете» заявил другой задержанный на Украине россиянин Виктор Агеев.

Republic рассказал о "секретной тюрьме" ФСБ (10)

Republic рассказал о секретной тюрьме ФСБ
В ведении Федеральной службы безопасности России есть "секретная тюрьма", где в разное время до официального задержания находились подозреваемые в терактах. Там их пытали, после чего они подписывали признательные показания.

Эмин Агаларов впервые высказался о скандале вокруг Трампа-младшего (1)

Эмин Агаларов впервые высказался о скандале вокруг Трампа-младшего
Певец Эмин Агаларов, который фигурировал в истории встречи Дональда Трампа-младшего с российским юристом Натальей Весельницкой, где сыну нынешнего президента США якобы должны были передать компромат на Хиллари Клинтон, приехал в Юрмалу, и Би-би-си удалось задать ему несколько вопросов.
Facebook друзья