Журналист "Новой газеты": по моей информации, "боец ГРУ" Ерофеев жив

Ранее задержанный на Украине россиянин Виктор Агеев заявил, что после возвращения из Украины в Россию Ерофеева убили.

«По нашей информации, с Евгением Ерофеевым, как и с Александром Александровым все в порядке, они живы, здоровы, просто, так скажем, несколько ограничены в общении с внешним миром», — сказал Каныгин.

Журналист считает, что эта информация — «военная пропаганда».

«Это пропаганда, которая ведется среди так называемых гибридных войск, для того, чтобы солдаты и офицеры понимали, что надо держать язык за зубами и особо не распространяться, когда ты попадаешь в плен к украинским силовикам. Это такая тонизирующая легенда. Такой миф, который ходит, бродит на Донбассе не только на стороне так называемых сепаратистов, но и еще по ту сторону — на территории, подконтрольной Украине, также этот слух подогревается, и очень многие местные СМИ об этом пишут, но никаких доказательств нет», — пояснил корреспондент «Новой газеты».

В апреле 2016 года Ерофеева и Александрова, которых Украина считает сотрудниками российского Главного разведывательного управления (ГРУ), приговорили к 14 годам лишения свободы по обвинению в терроризме. Затем их помиловали и обменяли на украинскую военнослужащую Надежду Савченко.

В конце июня стало известно о задержании в Луганской области российского военного Виктора Агеева. В Минобороны России заявили, что Агеев никогда не было контрактником, а проходил срочную службу и уволился в запас в мае 2016 года. По словам самого Агеева, в марте 2017 года он подписал контракт на службу в Ростовской области. Он рассказал, что служил в воинской части 65246, которая находится в Новочеркасске. Там он пробыл четыре дня, затем его направили в Луганскую область.