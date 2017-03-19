Жители Грозного заявили о принудительном участии в митинге в годовщину присоединения Крыма

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NEWSru.com
воскресенье, 19 марта 2017 г. 16:09
Жители столицы Чечни Грозного заявили о принудительном участии в митинге по случаю третьей годовщины присоединения Крыма к России, который прошел накануне. По данным мэрии, в нем участвовали несколько тысяч человек.
Demonstration of support in Grozny
© AFP/Scanpix

"По случаю третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией на территории комплекса "Аллея славы" в Грозном 18 марта прошел массовый митинг, в котором приняли участие несколько тысяч человек. Мероприятие было организовано министерством по делам молодежи республики. Митинг завершился праздничным концертом и танцами. Также в Грозном региональным отделением мотоклуба "Ночные волки" был организован мото-велопробег по центральным улицам города", - сообщили "Кавказскому узлу" в мэрии Грозного.

При этом опрошенные корреспондентом КУ участники акции заявили о "добровольно-принудительном участии в организованной властями митинге". "Это была очередная "принудиловка". Митинг проводился в центре города, рядом с Домом печати. Раздали нам флаги России, Чечни и "Единой России", транспаранты. Больше часа нам пришлось находиться на митинге. Выступали различные чиновники, а под конец был концерт с участием местных звезд", - заявила сотрудница одного из местных ведомств по имени Зарема.

Студент нефтяного технического университета сообщил, что 18 марта занятия в его вузе отменили и "всех согнали на митинг в честь присоединения Крыма". "На следующей неделе будет очередная годовщина принятия Конституции Чечни, и нам опять придется митинговать", - прогнозирует он.

"Не ходить на митинги и демонстрации нельзя, потому что это грозит недопуском к сдаче зачетов и экзаменов и прочими неприятностями. Так, во всяком случае, нам говорят наши преподаватели и методисты. Махать флагами и таскать по часу-два транспаранты - не особое удовольствие, радует только то, что все это заканчивается бесплатным концертом", - заявил еще один собеседник-студент.

Руководитель одного из техникумов в Грозном пояснил, что "при подобного рода мероприятиях в адрес того или иного учреждения поступает своеобразная разнарядка на отправку определенного количества студентов и преподавателей на митинг или демонстрацию".

Организованный "Ночными волками" 18 марта авто-мото-велопробег в центре Грозного "создал серьезные проблемы с передвижением", также пожаловались жители.

Накануне митинги в честь присоединения Крыма прошли во многих регионах России. За участие в московской акции платным патриотам готовы были выдать по 300-400 рублей, узнали СМИ.

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