Житель Ставрополья получил три года колонии за кражу пиявок

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bbcrussian.com
среда, 3 мая 2017 г. 16:35
Апанасеновский районный суд России приговорил к трем годам колонии строгого режима мужчину, который совершил кражу медицинских пиявок на миллион рублей.
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© Shutterstock nuotr.

Его сообщник получил условный срок, сообщает пресс-служба Ставропольского краевого суда.

Преступление было совершено в селе Дивное Ставропольского края в 2016 году. Ночью мужчины разобрали крышу хозяйственной постройки и проникли внутрь. Они вылили воду из ведер, в которых хранились пиявки, переложили их в мешок и скрылись.

Всего злоумышленникам удалось опустошить несколько десятков емкостей и вынести 40 тысяч пиявок стоимостью 27 рублей за штуку. Позже, как сообщала "Российская газета", полицейские провели в домах подозреваемых обыск и изъяли украденное.

Общая стоимость похищенных пиявок оценивается примерно в миллион рублей. Против мужчин завели дело по статье о краже в особо крупном размере. Во время рассмотрения процесса подсудимые согласились с предъявленными обвинениями.

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