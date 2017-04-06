Житель Петербурга рассказал полиции, что сжег деревню из-за "моджахедов"

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Медиазона
четверг, 6 апреля 2017 г. 14:58
Житель Петербурга пришел в полицию и рассказал о поджоге домов в деревне Лопец, в которой, по его мнению, скрывались «моджахеды», сообщает издание 47news.
© Shutterstock nuotr.

По данным издания, житель Петербурга олег Герасимов рассказал, что самостоятельно приехал в деревню Лопец Волосовского района из 11 домов, чтобы ее сжечь. Он «методично» поджигал дома смесью бензина с маслом; под домами на сваях он разводил костры.

При пожаре, который произошел утром 5 апреля, сгорели девять домов и несколько хозяйственных построек, общая площадь возгорания достигла 400 квадратных метров. Во время поджога люди были только в одном из домов, они вызвали пожарных.

Герасимов, услышав вой сирены, сел за руль своей машины «Волга» и поехал навстречу автомобилю МЧС.

«На подходе к деревне он пошел на таран лоб в лоб. Удар был такой силы, что у легковушки вылетел мост. Тем не менее, петербуржец выскочил из-за руля и стал поливать пожарных из газового балончика. Когда те побежали прочь, Олег достал бензопилу и с ее помощью повалил на дорогу к Лопцу ель, а затем скрылся в лесу», — пишет 47news.

У себя дома Герасимов оставил письмо, в котором объяснил поджог тем, что в дачном поселке создали «базу будущих бандитов и убийц». «Местные, кто с девяностых и ранее, предоставляют им свои жилища. Когда начнется смута, бандиты будут избивать брошенное властями население. В деревне Забелье у них штаб», — цитирует издание письмо мужчины.

В беседе с полицейскими он добавил, что в Лопце также были «моджахеды», якобы причастные к теракту в метро Петерубрга. По информации 47news, возбуждено уголовное дело по статье 167 УК (умышленные уничтожение или повреждение имущества), сам Герасимов задержан.

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