Житель Иванова победил в конкурсе песен о Крымском мосту

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Телеканал "Дождь"
пятница, 11 августа 2017 г. 14:18
Композиция Леонида Чернышева из российского города Иваново заняла первое место в конкурсе песен о Крымском мосту. Об этом сообщается на сайте проекта.
© Youtube

Песня называется «Крымский мост». Текст начинается со слов «При свете солнца или звезд он величавый и красивый такой желанный Крымский мост связал два берега России».

Чернышев исполняет ее вместе с детьми. В припеве они поют: «Пускай шторма тебя обходят мимо / Ты радуй взглядом и приветлив будь / Встает рассвет над Керченским проливом / Удачи люди, с богом, в добрый путь».

Чернышев работает водителем при госпитале для ветеранов.

«30 лет назад работа привела его в Крым и впечатления от полуострова вдохновили на песню про мост», — говорится на сайте проекта.

«Когда прочитал слова этой песни детям, они сказали, что нельзя держать ее на полке, и уговорили отправить на конкурс. Родилась она просто: представил эту большую стройку, которая очень нужна», — рассказал Чернышев.

По условиям конкурса, песню победителя исполнят на международном конкурсе «Новая волна», который пройдет в Сочи с 8 по 15 сентября 2017 года. Это сделает «звезда российской эстрады», говорится на сайте проекта. Кто именно споет песню, не уточняется.

Россия аннексировала украинский полуостров Крым в 2014 году, после чего приступила к возведению Крымского моста.

Телеканал "Дождь"
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