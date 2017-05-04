Жириновский: Путин готовит под Новый год подарочек

На вопрос, будет ли Путин участвовать в президентских выборах, Жириновский ответил: «Еще неизвестно. Вы не торопитесь, вы так всегда торопитесь. А он любит делать оригинальный ход. Но в любом случае, его приемник, его ставленник изначально имеет больше возможностей».

Он привел в пример кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона, который, по словам Жириновского, независимый кандидат, но «вся соцпартия за него, премьер-министр, президент, все за него».

«А у нас это будет явный представитель кремлевской группировки», — отметил Жириновский. На вопрос, будет ли этим кандидатом Дмитрий Медведев, он ответил отрицательно.

«Под Новый год подарочек будет»: Жириновский о том, кто может стать преемником Путина

«Там 10 человек есть, они решат. Они еще не решили. Все решения будут приняты в декабре. Под новый год подарочек будет, чтобы вы узнали, кто от них кандидат», — заключил Жириновский.

Свои шансы на победу на выборах Жириновский назвал «хорошими». «Если будут полностью свободные выборы, то шансы есть. А если как в Госдуму, то 70% будут у нужного кандидата», — сказал он.

Путин пока не заявлял о своем намерении выдвигаться кандидатом в президенты на следующих выборах. О своем участии, кроме Жириновского, уже говорили Алексей Навальный и Григорий Явлинский.

Президентские выборы в России намечены на март 2018 года.