Жириновский: Путин готовит под Новый год подарочек

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Телеканал "Дождь"
четверг, 4 мая 2017 г. 15:30
Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский рассказал "Дождю", что только в декабре станет известно, кто будет "кандидатом от Кремля" на президентских выборах, которые пройдут в марте следующего года.
Vladimiras Žirinovskis
© RIA/Scanpix

На вопрос, будет ли Путин участвовать в президентских выборах, Жириновский ответил: «Еще неизвестно. Вы не торопитесь, вы так всегда торопитесь. А он любит делать оригинальный ход. Но в любом случае, его приемник, его ставленник изначально имеет больше возможностей».

Он привел в пример кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона, который, по словам Жириновского, независимый кандидат, но «вся соцпартия за него, премьер-министр, президент, все за него».

«А у нас это будет явный представитель кремлевской группировки», — отметил Жириновский. На вопрос, будет ли этим кандидатом Дмитрий Медведев, он ответил отрицательно.

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«Там 10 человек есть, они решат. Они еще не решили. Все решения будут приняты в декабре. Под новый год подарочек будет, чтобы вы узнали, кто от них кандидат», — заключил Жириновский.

Свои шансы на победу на выборах Жириновский назвал «хорошими». «Если будут полностью свободные выборы, то шансы есть. А если как в Госдуму, то 70% будут у нужного кандидата», — сказал он.

Путин пока не заявлял о своем намерении выдвигаться кандидатом в президенты на следующих выборах. О своем участии, кроме Жириновского, уже говорили Алексей Навальный и Григорий Явлинский.

Президентские выборы в России намечены на март 2018 года.

Телеканал "Дождь"
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