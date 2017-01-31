Жириновский пожаловался на подаренный Прохоровым "Ё-мобиль"

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snob.ru
вторник, 31 января 2017 г. 11:30
Лидер партии Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский заявил, что электрический «Ё-мобиль», подаренный ему бизнесменом Михаилом Прохоровым, стоит без движения, пишет «Интерфакс»
© AFP/Scanpix

«Он стоит без движения, аккумулятор осыпался. Автомобиль новый, хороший, но аккумулятор осыпался», — сказал Жириновский.

По его словам, всего было произведено три таких автомобиля. Один из них у самого Прохорова, второй — у Жириновского, а где третий — неизвестно.

О том, что Прохоров подарил Жириновскому «Ё-мобиль», стало известно в декабре 2014 года. В апреле этого же года принадлежащая Прохорову группа ОНЭКСИМ закрыла проект.

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