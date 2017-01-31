Жириновский пожаловался на подаренный Прохоровым "Ё-мобиль"

«Он стоит без движения, аккумулятор осыпался. Автомобиль новый, хороший, но аккумулятор осыпался», — сказал Жириновский.

По его словам, всего было произведено три таких автомобиля. Один из них у самого Прохорова, второй — у Жириновского, а где третий — неизвестно.

О том, что Прохоров подарил Жириновскому «Ё-мобиль», стало известно в декабре 2014 года. В апреле этого же года принадлежащая Прохорову группа ОНЭКСИМ закрыла проект.