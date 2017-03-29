Жириновский и Поклонская стали самыми популярными депутатами в соцсети

Телеканал "Дождь"
среда, 29 марта 2017 г. 11:50
Самыми популярными депутатами в социальной сети «ВКонтакте» стали лидер ЛДПР Владимир Жириновский и единоросс, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на результаты исследования агентства «Интернет-агитация».
Vladimiras Žirinovskis
© RIA / Scanpix


Аккаунты в этой соцсети есть лишь примерно у четверти депутатов Госдумы. Агентство проанализировало 112 депутатских страниц за три месяца 2017 года. Выяснилось, что каждый пост Жириновского получает примерно 68 тысяч просмотров, а подписчиков у него 474 тысячи. Посты Поклонской просматривают примерно 11806 человек, а подписаны на ее страницу 13776 пользователей. На третьем месте оказался лидер КПРФ Геннадий Зюганов с 10715 просмотров на пост и с числом подписчиков в 113750 человек.

Авторы исследования пишут, что посты лишь четырех депутатов смотрят более 10 тысяч человек. Эти результаты в агентстве называются «более чем скромными». Там отмечают, что публикации премьер-министра Дмитрия Медведева «ВКонтакте» получают в среднем 340 тысяч просмотров, а Рамзана Кадырова — 62 тысячи.

Депутат-единоросс Евгений Ревенко рассказал, что в марте партия выработала план усиления работы в интернете: депутатам рекомендовали активно вести страницы в соцсетях. Он отметил, что эти рекомендации были даны до митингов, прошедших 26 марта.

В КПРФ сказали, что депутаты ведут страницы в социальных сетях в основном своими силами. Отвечающий за пропаганду Сергей Обухов отметил, что «председатель и сам постоянно подчеркивает взаимосвязь соцсетей и молодежной аудитории, для партии это одно из приоритетных направлений».

Эсеры «раскручивают» бренд лидера партии Сергея Миронова, а остальные депутаты ведут работу в соцсетях самостоятельно, сообщил «Ведомостям» собеседник в партии. Ярослав Нилов из ЛДПР рассказал, что каждый депутат сам принимает решение о работе в соцсетях, хотя региональным отделениям дают рекомендации по присутствию в местных интернет-сообществах.

Телеканал "Дождь"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

Валентина Матвиееко заявила об обязанности власти реагировать на митинги

Valentina Matvijenko
Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила об обязанности представителей власти реагировать на митинги в стране, передает «Интерфакс».

Патриарх Кирилл обвинил интеллигенцию в революции 1917 года (2)

Патриарх Кирилл обвинил интеллигенцию в революции 1917 года
Патриарх Всея Руси Кирилл назвал революцию 1917 года «следствием страшных преступлений» российской интеллигенции.

Налоговики потребовали почти $3 млн с "богатейшего депутата Госдумы" (6)

Rusijos Dūma
Налоговики через суд потребовали 159 млн рублей (около 2,8 млн долларов) с депутата Госдумы Андрея Палкина, который одно время считался богатейшим членом нижней палаты российского парламента, но сейчас проходит процедуру банкротства.

Президент Путин увеличил численность Вооруженных сил России (18)

Rusų kariai
С 1 июля 2017 года штатная численность Вооруженных сил страны составит 1 903 051 человек.

Жириновский и Поклонская стали самыми популярными депутатами в соцсети

Vladimiras Žirinovskis
Самыми популярными депутатами в социальной сети «ВКонтакте» стали лидер ЛДПР Владимир Жириновский и единоросс, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на результаты исследования агентства «Интернет-агитация».
Facebook друзья
Rambler's Top100