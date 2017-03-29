Жириновский и Поклонская стали самыми популярными депутатами в соцсети



Аккаунты в этой соцсети есть лишь примерно у четверти депутатов Госдумы. Агентство проанализировало 112 депутатских страниц за три месяца 2017 года. Выяснилось, что каждый пост Жириновского получает примерно 68 тысяч просмотров, а подписчиков у него 474 тысячи. Посты Поклонской просматривают примерно 11806 человек, а подписаны на ее страницу 13776 пользователей. На третьем месте оказался лидер КПРФ Геннадий Зюганов с 10715 просмотров на пост и с числом подписчиков в 113750 человек.

Авторы исследования пишут, что посты лишь четырех депутатов смотрят более 10 тысяч человек. Эти результаты в агентстве называются «более чем скромными». Там отмечают, что публикации премьер-министра Дмитрия Медведева «ВКонтакте» получают в среднем 340 тысяч просмотров, а Рамзана Кадырова — 62 тысячи.

Депутат-единоросс Евгений Ревенко рассказал, что в марте партия выработала план усиления работы в интернете: депутатам рекомендовали активно вести страницы в соцсетях. Он отметил, что эти рекомендации были даны до митингов, прошедших 26 марта.

В КПРФ сказали, что депутаты ведут страницы в социальных сетях в основном своими силами. Отвечающий за пропаганду Сергей Обухов отметил, что «председатель и сам постоянно подчеркивает взаимосвязь соцсетей и молодежной аудитории, для партии это одно из приоритетных направлений».

Эсеры «раскручивают» бренд лидера партии Сергея Миронова, а остальные депутаты ведут работу в соцсетях самостоятельно, сообщил «Ведомостям» собеседник в партии. Ярослав Нилов из ЛДПР рассказал, что каждый депутат сам принимает решение о работе в соцсетях, хотя региональным отделениям дают рекомендации по присутствию в местных интернет-сообществах.