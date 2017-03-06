Жалобу на приговор Навальному рассмотрят 15 марта

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bbcrussian.com
понедельник, 6 марта 2017 г. 12:53
Кировский областной суд 15 марта рассмотрит апелляционную жалобу Алексея Навального и Петра Офицерова, получивших условные сроки по делу о хищении средств компании "Кировлес".
© Reuters / Scanpix

"Апелляционная жалоба Навального и Офицерова поступила в суд. Ее рассмотрение назначено на 15 марта", - заявил представитель суда агентству ТАСС.

Оппозиционного политика Алексея Навального и предпринимателя Петра Офицерова дважды судили по одному и тому же делу: первый приговор судья Блинов вынес в июле 2013 года, когда Навальный баллотировался в мэры Москвы.

Тогда суд приговорил обоих к реальному тюремному сроку, но на следующий день по ходатайству прокуратуры приговор заменили на условный, а осужденных отпустили из СИЗО.

В 2016 году Европейский суд по правам человека признал приговор неправосудным, решив, что Навального и Офицерова наказали за обычную предпринимательскую деятельность.

Верховный суд, выполняя решение ЕСПЧ, отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение в тот же суд. Тот 8 февраля 2017 года назначил подсудимым точно такое же наказание, как в первый раз: Навальному - пять лет лишения свободы условно, а Офицерову - четыре года. Сразу после приговора подсудимые и их защитники заявляли, что будут подавать апелляцию.

Во время второго рассмотрения дела Навальный объявил, что выдвигается в президенты на ближайших выборах, которые должны состояться в 2018 году. По закону судимость лишает политика права избираться, но сам он уверен, что Кремль все-таки допустит его до выборов, если его поддержит достаточно людей, так как власти, по словам Навального, не руководствуются законом при принятии решений.

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