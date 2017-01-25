Завис проект научной долины предполагаемой дочери Владимира Путина

Заминка связана с тем, что до сих пор нет решения по земле, подтверждает один из членов рабочей группы университета по подготовке законопроекта о будущей долине. «Новостей пока нет», — ответил близкий к ректорату МГУ собеседник «Дождя» на вопрос о начале реализации проекта.

Согласно стенограмме с заседания ученого совета МГУ в декабре (есть в распоряжении «Дождя»), ректор университета Виктор Садовничий говорил, что продолжается «детальное обсуждение этого вопроса». «Я над этим очень серьезно работаю. Не так все просто, но я уверен, что мы решим этот проект. Решали похожие вопросы, решим и этот проект», — сказал Садовничий.

Создание научно-технологической долины МГУ — научного кластера площадью около 100 га — могло, по словам Садовничего, начаться уже в конце 2015 года. Именно тогда он обратился к Владимиру Путину с просьбой поддержать проект, чтобы университет мог начать строительство.

Садовничий анонсировал направления деятельности долины: биомедицина, робототехника, исследования космоса. В разработке проекта долины участвует компания «Иннопрактика» Катерины Тихоновой, которую Reuters называл дочерью российского президента.

Земля, на которой должна расположиться технологическая долина, сейчас находится в бессрочном пользовании у МГУ, и, по мнению руководства вуза, должна сохранить такой статус. Проект планировки территории уже был разработан, его созаказчики — МГУ и компания «Интеко». Ранее компания строила для МГУ несколько объектов, а ее совладелец Михаил Гуцериев входит в попечительский совет университета.

Но в марте прошлого года правительство представило свой законопроект «О Технологической долине», где предлагалось отдать территорию долины некой управляющей компании на правах аренды или даже собственности. В экспертном отзыве на законопроект, подготовленном профессором МГУ Владимиром Томсиновым, сказано, что законопроект «безграмотен» и «неконституционен».

Вот уже почти год правительственный законопроект не может попасть в Думу. «Правительственный законопроект дорабатывается в Минэкономразвития по итогам анализа позиций, поступивших от заинтересованных органов и организаций, — говорит пресс-секретарь министра экономики Елена Лашкина. — По итогам доработки планируется повторное согласование с органами, определенными поручениями Правительства РФ. Говорить о внесении законопроекта в Госдуму преждевременно».

25 января соберется попечительский совет МГУ, председателем которого является президент России Владимир Путин, однако вопрос о научно-технологической долине отсутствует в повестке заседания, сообщил «Дождю» близкий к Кремлю чиновник и подтвердил представитель одного из членов попечительского совета.​

Пресс-служба МГУ не ответила на запрос «Дождя».